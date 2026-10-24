i MontanaBlack APA-Images / Action Press / Panama Pictures Jobwechsel "Freue mich dermaßen" – MontanaBlack wird Polizist Twitch-Star MontanaBlack tauscht sein Gaming-Setup gegen den Polizeialltag. Er will die Polizei Hannover bei einer Nachtschicht begleiten. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise sitzt Marcel Eris (38), besser bekannt als MontanaBlack, vor seinem Computer und unterhält Hunderttausende Fans. Doch jetzt zieht es den deutschen Streaming-Star wieder auf die Straße – und zwar an der Seite der Polizei.

In einem Stream verriet der 38-Jährige, dass er eine Nachtschicht mit der Polizei Hannover geplant habe. "Da freue ich mich so dermaßen drauf, Diger", erklärte er begeistert.

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Dabei plauderte der Twitch-Star sogar mehr aus, als er ursprünglich vorhatte. Denn dass die Aktion für einen Freitag geplant war, wollte er offenbar noch gar nicht verraten. "Jetzt habe ich es gespoilert", stellte er selbst fest.

Kein Livestream geplant

Wer MontanaBlack bei seiner ungewöhnlichen Nachtschicht begleiten möchte, muss sich allerdings gedulden.

Anders als bei vielen seiner sonstigen Aktionen soll es diesmal keine Liveübertragung geben. "Für Video leider nicht als Livestream", erklärte der Streamer.

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Stattdessen möchte er das Erlebnis aufzeichnen und anschließend auf YouTube veröffentlichen.

Auf welchem seiner Kanäle das Video erscheinen soll, steht noch nicht fest. MontanaBlack überlegte bereits während seiner Ankündigung laut, wo die Aufnahmen am besten aufgehoben wären.

Schon einmal mit Polizei unterwegs

Ganz neu ist die Zusammenarbeit mit der Polizei Hannover allerdings nicht.

Bereits im Juli 2026 war MontanaBlack für ein gemeinsames Format mit den Beamten unterwegs. Damals durfte er unter anderem ein polizeiliches Situationstraining absolvieren und erleben, wie Fahrzeugkontrollen ablaufen.

Der Streamer bezeichnete sich dabei scherzhaft als kleinen Praktikanten und machte deutlich, dass er sich an die Vorgaben der Polizisten halten werde.

Das Video erschien auf dem YouTube-Kanal "Die Crew" und sorgte bei seinen Fans für großes Interesse.

Was erwartet MontanaBlack in der Nacht?

Bei der nun angekündigten Nachtschicht dürfte MontanaBlack weitere Einblicke in die Arbeit der Einsatzkräfte erhalten.

Welche Situationen ihn dabei tatsächlich erwarten und wie viel davon später veröffentlicht werden darf, ist bislang nicht bekannt.

Auch einen Veröffentlichungstermin für das Video nannte der Streamer zunächst nicht.