i Ssynic gegen PA Sports ist wohl das meistgehypteste Battle überhaupt. DLTLLY Steht fix fest Nach PA-Sports-Pleite – Ssynic battlet jetzt gegen Frau Nach seinem Rap-Duell gegen PA Sports steigt Ssynic wieder in den Ring. Diesmal wartet eine Gegnerin auf ihn, mit der er eine Rechnung offen hat. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er kann es einfach nicht lassen! Erst Anfang September lieferte sich Battlerapper Ssynic ein aufsehenerregendes Wortgefecht mit PA Sports. Wochenlang diskutierte die Deutschrap-Szene darüber, wer das Duell für sich entscheiden konnte.

Ssynic selbst räumte seinem Gegner schließlich einen knappen Sieg ein. Doch lange will sich der Berliner mit dieser Niederlage offenbar nicht beschäftigen. Sein nächstes Battle steht bereits fest.

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Und diesmal bekommt er es mit einer Frau zu tun.

Gegnerin kommt mit Baseballschläger

Am 12. Dezember steigt Ssynic beim Jahresabschluss-Event von "Future of Battlerap" (FOB) in der Live Music Hall in Köln wieder in den Kreis.

Seine Gegnerin: Battlerapperin Bayze.

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Für die Ankündigung haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Im veröffentlichten Video taucht Bayze mit einem Baseballschläger auf und macht Jagd auf Ssynic-Fans.

Natürlich handelt es sich dabei um eine inszenierte Kampfansage. Doch die Botschaft ist eindeutig: Hier werden keine Nettigkeiten ausgetauscht.

Die beiden haben eine Vorgeschichte

Besonders brisant ist, dass sich Ssynic und Bayze bereits seit Jahren kennen.

Die Rapperin war früher sogar in seinem Podcast "Gib ma Feuer!" zu Gast. Doch später soll es zwischen den beiden gekracht haben.

Auslöser war offenbar ein Reaction-Video, in dem Ssynic eines ihrer Battles kommentierte. Laut Berichten soll Bayze daraufhin mit einer Meldung bei YouTube gedroht haben. Das Video wurde später entfernt.

Außerdem erhob sie in einer Instagram-Story persönliche Vorwürfe gegen Ssynic. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, lässt sich daraus allerdings nicht unabhängig beurteilen.

Fest steht: An möglichen Angriffspunkten für das kommende Battle dürfte es nicht mangeln.

Nach PA Sports folgt die nächste Herausforderung

Erst vor wenigen Wochen hatte Ssynic gemeinsam mit PA Sports ihr großes Battle analysiert. Dabei gestand er seinem Kontrahenten einen knappen Sieg zu.

Besonders bemerkenswert: Der Rapper, der seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Battlerap-Szene gehört, musste sich ausgerechnet einem Künstler geschlagen geben, der seit fast zwei Jahrzehnten kein vergleichbares Live-Battle mehr bestritten hatte.

Nun will Ssynic offenbar wieder zeigen, warum er sich in der Szene einen Namen gemacht hat.

Das Duell gegen Bayze wird das Hauptmatch des Abends. Sechs weitere Battles sollen noch angekündigt werden.

Für Ssynic ist es außerdem eine Premiere: Er tritt erstmals bei "Future of Battlerap" an.