i Ruffy segelt seit Jahrzehnten über die Grand Line. APA-Images / PA / Nick Zonna Eiichiro Oda lässt zittern Nach Kritik: "One Piece"-Macher legt Pause ein Erst vor wenigen Tagen wurde "One Piece"-Schöpfer Eiichiro Oda von Fans kritisiert. Jetzt steht fest: Der Manga legt erneut eine Pause ein. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit fast 30 Jahren begeistert Eiichiro Oda (51) Millionen Leser mit "One Piece". Doch zuletzt musste sich der japanische Manga-Zeichner ungewöhnlich scharfe Kritik gefallen lassen. Vor allem die zahlreichen Unterbrechungen und das Erzähltempo seiner Geschichte sorgen bei manchen Fans für Unmut.

Jetzt folgt die nächste Pause. Wie auf der offiziellen "One Piece"-Website am 23. Oktober bekannt gegeben wurde, erscheint in der kommenden Ausgabe 48 der japanischen Weekly Shonen Jump kein neues Kapitel.

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Fans müssen länger warten

Nach Kapitel 1196 müssen sich die Leser deshalb etwas gedulden. Die Fortsetzung mit Kapitel 1197 ist für den 1. November 2026 international vorgesehen. In Japan erscheint die entsprechende Magazinausgabe am 2. November.

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Die Ankündigung kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Erst kürzlich sorgte ein japanischer Fanbeitrag für heftige Diskussionen. Darin wurde Oda unter anderem vorgeworfen, die Handlung durch zahlreiche Rückblenden, Szenenwechsel und Veröffentlichungspausen unnötig in die Länge zu ziehen.

Der Beitrag erreichte laut Medienberichten mehrere Millionen Aufrufe. Während manche Leser die Kritik teilten, verteidigten andere den Zeichner und seine jahrzehntelange Arbeit.

Keine Reaktion auf die Kritik

Dass die neue Unterbrechung mit den jüngsten Vorwürfen zusammenhängt, ist allerdings nicht belegt. Regelmäßige Pausen gehören bei "One Piece" seit Jahren zum Veröffentlichungsrhythmus.

Auch einen gesundheitlichen Grund für die aktuelle Pause nennt die offizielle Ankündigung nicht.

Für Fans bleibt damit zumindest eine gute Nachricht: Die Unterbrechung soll nur eine Woche dauern. Schon Anfang November geht die Geschichte rund um Monkey D. Ruffy und seine Strohhutbande weiter.