i Eminems Mitarbeiter hat ihn bestohlen. Lon Horwedel-Imagn Images/REUTERS Schaden von 750.000 Dollar 5 Jahre Haft! Eminems Mitarbeiter klaute seine Songs Ein Ex-Angestellter des US-Rappers gestand, unveröffentlichte Musik gestohlen und verkauft zu haben. Nun droht ihm Gefängnis. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 17:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 48-jährige Joseph Strange hat sich vor einem Gericht in Detroit schuldig bekannt, Urheberrechte verletzt zu haben. Der ehemalige Angestellte von Eminem soll mindestens zehn Audiodateien entwendet und für rund 50.000 US-Dollar verkauft haben.

Die gestohlenen Songs tauchten 2024 im Netz auf und wurden bis November 2025 mehr als acht Millionen Mal abgerufen. Insgesamt landeten über 25 unveröffentlichte Tracks online – der wirtschaftliche Schaden wird auf mindestens 750.000 Dollar geschätzt.

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Wie Raptastisch unter Berufung auf Variety meldet, arbeitete Strange von etwa 2007 bis 2021 in Eminems Umfeld. Er hatte Zugriff auf passwortgeschützte Festplatten mit Material, das noch in Entwicklung war.

Käufer zahlte 50.000 Dollar

Die Ermittlungen begannen, nachdem Studio-Mitarbeiter im Jänner 2025 das FBI informiert hatten. Die Behörden identifizierten mehrere Käufer – darunter eine Person mit dem Namen Doja Rat, die angab, 50.000 Dollar an Strange gezahlt zu haben.

Bei einer Durchsuchung beschlagnahmten Ermittler Festplatten mit Kopien von Eminems Musik. Das US-Justizministerium verurteilte das Vorgehen scharf. Assistant Attorney General A. Tysen Duva erklärte: "Joseph Strange abused a position of trust to unlawfully copy and sell unreleased music belonging to Eminem."

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Anwalt verteidigt Mandanten

Stranges Anwalt Wade Fink kritisierte die Darstellung der Behörden als übertrieben und sprach vom schweren Leid für die Familie seines Mandanten. Strange habe Verantwortung übernommen und zeige große Reue. Die Urteilsverkündung ist für den 27. Jänner 2027 angesetzt.