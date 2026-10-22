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Die <strong>Rolling Stones</strong> haben noch ein paar neue Songs im Köcher.
Die Rolling Stones haben noch ein paar neue Songs im Köcher.
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"Wer ist verrückt?": Rolling Stones mit neuen Songs

Jagger, Richards & Co. veröffentlichen die neue Single "Who You Callin’ Crazy" mit Jazz-Saxofonist Courtney Pine als Vorbote für Deluxe-Album.
Von Jochen Dobnik
22.10.2026, 15:22
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Die Rolling Stones legen mit neuer Musik nach!

Soeben ist ihre Single "Who You Callin’ Crazy" (etwa: "Wen nennst du hier verrückt?") erschienen, für die sich Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood Unterstützung von Jazz-Saxofonist Courtney Pine geholt haben.

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Der Track, geschrieben von Jagger und Richards und ein unverkennbarer Stones-Banger, ist Teil der kommenden Deluxe-Edition "Foreign Tongues, Loose Lips", die am 27. November erscheint und das aktuelle Studioalbum um fünf Aufnahmen aus dessen Entstehungsphase erweitert.

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Dazu gehören auch "Where There’s A Will" mit Steve Winwood an der Orgel sowie "Human Tide", "Bad Luck Hideaway" und "She Still Comes Around".

    Das im Juli veröffentlichte Originalalbum erreichte in 14 Ländern Platz eins der Charts – auch in Österreich. Die erweiterte Ausgabe erscheint digital sowie auf Vinyl und als Doppel-CD und kann bereits vorbestellt werden.

    dob, 22.10.2026, 15:22
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