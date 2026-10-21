i Jean-Michel Jarre gilt als einer der wichtigsten Pioniere und Wegbereiter der elektronischen Musik. François Rousseau Neue Musik des Klangkünstlers Jean-Michel Jarre kündigt "Oxygene"-Welttournee an Jean-Michel Jarre feiert 50 Jahre "Oxygene" mit einer großen Welttournee. Dabei präsentiert der Musik-Pionier auch erstmals neue Songs. Von Jochen Dobnik 21.10.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jean-Michel Jarre geht wieder auf große Welttournee.

Mit "Oygene & Beyond" feiert der französische Elektronik-Pionier ab Herbst 2027 das 50-jährige Jubiläum seines Erfolgsalbums.

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Die Show soll Jarres musikalische Vergangenheit mit seinem nächsten kreativen Kapitel verbinden. "Diese Tour ist sowohl eine Hommage an den Ort, an dem alles begann, als auch eine Einladung, sich vorzustellen, was als Nächstes kommt. Das Abenteuer geht weiter", erklärt der Musiker.

Start der Konzertreise ist am 21. September 2027 in Katowice (Polen). Österreich steht leider nicht am Tourplan, die nächsten Stopps führen ihn nach Budapest (29. September), Berlin (2. Oktober) und Prag (3. Oktober). Bis 2028 soll die Tour in weiteren Teilen der Welt fortgesetzt werden.

Bekannt gegeben wurde die Tour beim Amsterdam Dance Event. Jarre eröffnet die 30. Ausgabe des Festivals als Ehrengast mit dem ausverkauften Konzert "Oxygene & Beyond: A Sonic Journey Celebrating 30 Years of ADE" im AFAS Live.

Dabei führt er durch verschiedene Phasen seiner Karriere und verbindet die Musik mit einer aufwendigen Klang- und Bildinszenierung.

Am 20. November erscheint eine Jubiläumsausgabe von "Oxygene". Enthalten sind ein neues Stereo-Remaster aus dem Jahr 2026, Dolby-Atmos- und 5.1-Abmischungen sowie zusätzliches Material.

Buch über 100 Jahre elektronische Musik

Auch als Autor beschäftigt sich Jarre mit der Geschichte elektronischer Klänge. Am 5. November erscheint "Machines by Jean-Michel Jarre: A History of Electronic Music". Das Buch stützt sich auf seine umfangreiche Sammlung elektronischer und elektroakustischer Instrumente.

Thematisch reicht es von den frühen analogen Synthesizern über den digitalen Wandel bis zu immersiven Shows und Musikproduktionen mit künstlicher Intelligenz. Damit blickt Jarre auf eine Kunstform zurück, deren Entwicklung er selbst über Jahrzehnte mitgeprägt hat.

Parallel arbeitet der Musiker an seinem nächsten Studioalbum. Details dazu sind noch nicht bekannt. Erste Stücke daraus sollen jedoch während der "Oxygene & Beyond"-Tour live zu hören sein.

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Die einzige angekündigte Deutschland-Show findet in Berlin statt. Der reguläre Ticketverkauf beginnt am 23. Oktober 2026 um 10 Uhr. Bereits am 22. Oktober um 10 Uhr startet ein eigener Vorverkauf für registrierte Fans.