i Sänger Axl Rose und Gitarrist Slash, Gründungsmitglieder der Rockband Guns N' Roses, mit ihrer "Not in This Lifetime... Tour" in Abu Dhabi, 2018. REUTERS/Christopher Pike Slash redet Klartext Guns N’ Roses haben traurige Nachricht für ihre Fans Im kommenden Jahr werden Guns N’ Roses keine Live-Auftritte spielen. Gitarrist Slash hofft, dass die Band die freie Zeit für neue Songs nutzt. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 14:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Guns N’ Roses werden 2027 eine Konzertpause einlegen.

Gitarrist Slash deutete an, dass die Band sich im kommenden Jahr vor allem auf das Schreiben neuer Songs konzentrieren will. Nach den geplanten Auftritten bei den Aerosmith- Comeback-Konzerten in Los Angeles sowie einer Tour durch Asien und Australasien im November und Dezember wird eine kreative Phase angestrebt.

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Slash hofft auf kreative Zusammenarbeit

Im Interview bei "Trunk Nation With Eddie Trunk" auf SiriusXM sagte Slash: "Wir werden die Termine hinter uns bringen. Und nächstes Jahr machen Guns N’ Roses im Grunde Pause. Aber wir haben so viel Material, das wir irgendwie zusammenstellen und langsam mit dieser Phase beginnen müssen, dass ich hoffe, dass genau das die nächste Phase sein wird."

Wie der "Metal Hammer" berichtet, sieht Slash die Herausforderung vor allem darin, die Bandmitglieder zusammenzubringen, da jeder auf Tournee eigene kreative Wege geht.

Weiter erklärte Slash: "Wir haben so viel Material, das völlig durcheinander ist. Eine der Schwierigkeiten dabei ist der enorme Zeit- und Konzentrationsaufwand, der nötig ist, um all dieses Material zusammenzutragen und mit der Arbeit daran anzufangen."

Besonders das gemeinsame Songwriting sei während einer Tour kaum möglich: "Mir persönlich fällt das Songwriting unterwegs leicht. Und ich scheine der Einzige zu sein, der sich gerne mal die ganze Nacht hinsetzt und sich daranmacht. Aber Duff [McKagan] macht sein eigenes Ding, und Axl [Rose] macht seins. Uns alle zusammenzubringen und das während einer Tournee zu versuchen, ist jedoch so gut wie unmöglich."

Slash setzt 2027 auf eigene Projekte

Neben den Plänen mit Guns N’ Roses ist Slash im nächsten Jahr auch mit seiner eigenen Band aktiv. Gemeinsam mit Myles Kennedy & The Conspirators veröffentlicht er am 26. Februar 2027 das neue Album "Flying Blind".

Zudem steht eine "Flying High World Tour 2027" an, die die Band durch Süd- und Nordamerika sowie im Sommer durch Europa führen wird.

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In Österreich sind Slash und seine Band am 10. Juni 2027 beim Nova Rock Festival in Nickelsdorf live zu erleben.