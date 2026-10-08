i Aerosmith's Frontmann Steven Tyler hat offenbar seine stimmlichen Probleme überwunden. via Reuters Konzerte mit zahlreichen Stars Aerosmith sind zurück! Mega-Comeback-Shows geplant Die US-Rockband kehrt für zwei besondere Konzerte in Los Angeles auf die Bühne zurück. Dabei bekommen Aerosmith auch freundliche Unterstützung. Von Jochen Dobnik 08.10.2026, 18:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die legendäre Rockband Aerosmith hat zwei Comeback-Konzerte im Hollywood Bowl in Los Angeles angekündigt.

Die Auftritte finden bereits am 29. Oktober und 1. November statt und tragen den Titel "California, Dream On: Aerosmith & Friends".

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Zahlreiche prominente Gäste

Bei den beiden Konzerten werden zahlreiche bekannte Musiker gemeinsam mit Aerosmith auftreten, darunter Slash und Duff McKagan (Guns N'Roses), Sammy Hagar (Van Halen), Heart, The Black Crowes, Run-DMC, Billy Idol, Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Nuno Bettencourt (Extreme), Steve Stevens, Tom Morello (Rage Against The Machine) und weitere.

Don Was übernimmt die musikalische Leitung.

Dies werden die ersten Aerosmith-Konzerte seit dem Abbruch der Abschiedstour 2023, die aufgrund einer Stimmverletzung von Sänger Steven Tyler nach wenigen Tagen gestoppt werden musste. Die für das darauffolgende Jahr geplante Ersatztour wurde ebenfalls abgesagt.

Die Band erklärte damals, dass sie aufgrund von Tylers gesundheitlichen Problemen keine weiteren Tourneen mehr plane. (Gitarrist Joe Perry ging inzwischen mit seinen Hollywood Vampires auf Konzertreise, spielte u.a. auch in Österreich)

Rückkehr der klassischen Besetzung

Laut einem neuen Pressefoto wird bei den Shows erstmals seit über sechs Jahren wieder die klassische Besetzung der Band auftreten, da Schlagzeuger Joey Kramer zurückkehrt. Kramer hatte die Band im Februar 2020 aus gesundheitlichen und rechtlichen Gründen verlassen.

Seit dem Tourabbruch trat Tyler bei einigen Benefizkonzerten und Preisverleihungen auf, unter anderem beim "Back to the Beginning"-Konzert an der Seite von Yungblud, wo seine Stimme sehr überzeugend klang.