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Metal-Durchstarter <strong>Dominum</strong> covern Michael Jacksons Zombie-Klassiker
Metal-Durchstarter Dominum covern Michael Jacksons Zombie-Klassiker "Thriller".
Holger Fichtner / 360Grad Design
Dominum covern 80er-Schocker

Metal-Zombies knöpfen sich "Thriller" vor

Die deutsche Modern-Metal-Band Dominum verpasst Michael Jacksons Welthit "Thriller" harte Gitarren und eine düstere Horror-Optik.
Von Jochen Dobnik
21.10.2026, 23:05
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Michael Jackson machte "Thriller" 1982 zum Welthit – jetzt bekommt der Popklassiker eine deutlich härtere Gangart.

Die Modern-Metal-Band Dominum verwandelt den Song in eine Metalnummer mit schweren Riffs, großen Melodien und der für die Gruppe typischen Zombie-Inszenierung.

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„Hand aufs Herz: Vor Michael Jackson hatten Zombies ein ziemliches Imageproblem. Sie waren Statisten in irgendwelchen billigen B-Movies, liefen planlos rum, ernährten sich elendig und fingen sich spätestens nach zwanzig Minuten eine Shotgunladung ins Gesicht ein", so Sänger und Mastermind Felix Heldt alias Dr. Dead.

    "In den Achtzigern zeigte uns dann ein Mann in roter Lederjacke, dass dieser wertvolle Teil unserer Gesellschaft – die Zombies – mehr zu bieten hat. Plötzlich tanzten sie zur Primetime auf MTV. Michael Jackson hat wohl mehr für die Untoten getan als jeder Politiker. Michael hat also einen gut bei uns. Und weil eine Dankeskarte etwas zu freudlos ist, machen wir es auf unsere Art: Wir verpassen 'Thriller' eine gehörige Ladung Heavy Riffing."

    Gemeinsam mit seinen Zombies – Tommy Kemp (Gitarre), Patient 0 (Bass) und Victor Hilltop (Schlagzeug) – ist Dr. Dead gerade auf großer Tour. Am 2. Dezember kannst du das untote Spektakel von Dominum auch in der Szene Wien erleben. Support: The Night Flight Orchestra, Edge Of Paradise.

    "Und nur ganz kurz: Unsere Security auf der Night is Calling-Tour ist gebrieft. Wer sich bei 'Thriller' vorwärts bewegt, ist offiziell als Abendessen freigegeben", so Dr. Dead abschließend.

    dob, 21.10.2026, 23:05
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