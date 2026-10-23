"Beste Kuss meines Lebens" – Fitz schwärmt von M'Barek

Sieben Jahre nach dem Kinohit „Das perfekte Geheimnis“ kehren die beliebten Schauspieler mit einer Fortsetzung zurück. In "Der perfekte Urlaub" schlüpft Florian David Fitz (51) in die Rolle des homosexuellen Mathelehrers Pepe.
Für Aufsehen sorgt dabei ein überraschender Filmkuss mit Kollegen Elyas MBarek (44). Auf die Frage, wie der Kuss war, antwortet Fitz mit einem Augenzwinkern: "Wir haben nur geknutscht, wenn die Kamera aus war."
Dann wird es deutlich: "Es war natürlich von allen Küssen in meinem Leben der beste Kuss", scherzt Fitz über seinen Filmpartner, wie es bei "TAG24" heißt.
Eylas wiederum erklärt in einem Interview, es war das erste Mal, dass er einen anderen Mann geküsst hat.
Er fügt aber ganz entspannt hinzu: "Es ist aber jetzt auch nichts anderes, als eine Frau vor der Kamera zu küssen, die man normalerweise nicht küssen würde. Das gehört halt zum Job dazu. Und klar, es hilft dann auch, wenn man den Kollegen kennt und sich vertraut."
Im Film gehen die Figuren ganz unterschiedlich mit Konflikten um. Auch im eigenen Leben macht sich der Schauspieler Gedanken über Freundschaften. "Man muss sich das immer ein bisschen anpassen, in welchem Lebensstadium man ist", erklärt der 51-Jährige.
Denn während sich manche Freunde in eine Richtung entwickeln, schlagen andere einen völlig anderen Weg ein. Trotzdem wolle man seine Freundschaften behalten. Genau darin liege für ihn die Herausforderung: Beziehungen müssten sich verändern dürfen, ohne dass man sich dabei aus den Augen verliere.