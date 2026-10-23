i Sydney Sweeney zieht die Blicke wieder auf sich. Instagram/Syrn Nächster Nackt-Clip Ausgepackt! Sydney Sweeney als sexy Weihnachts-Geschenk Sydney Sweeney bringt mit ihrer Dessous-Marke "Syrn" ordentlich Weihnachtsstimmung ins Spiel. Im neuen Spot wird sie selbst zum heißen Geschenk. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sydney Sweeney tut es wieder! Die Schauspielerin macht diesmal Weihnachten zur heißen Dessous-Show.

Für ihre eigene Marke "Syrn" schlüpft die "Euphoria"-Darstellerin in festliche Lingerie und verwandelt sich vor der Kamera mit Schleifen auf dem BH kurz selbst zum verführerischen Geschenk. Dabei macht sie außerdem Anspielungen auf Film-Klassiker wie "Kevin allein Zuhaus" oder "Der Grinch".

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Sexy Kampagnen

Der neue Werbeclip beginnt noch elegant und zurückhaltend: Die 29-jährige US-Amerikanerin trägt ein hochgeschlossenes Outfit, bevor sie nach und nach mehr Haut zeigt und anschließend mehrere neue Teile ihrer Kollektion vorführt. Mit dem sinnlichen Auftritt setzt Sweeney auf jenes sexy Image, das längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist.

Ihre Dessous-Marke gründete sie 2024 und steht seither regelmäßig selbst für die Kampagnen vor der Kamera. Neben ihrer Karriere in Hollywood baut sich der Serienstar damit ein zweites Standbein als Unternehmerin auf.

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Im hart umkämpften Wäschegeschäft will sie mit "Syrn" nun weiter durchstarten – und der weihnachtliche Hingucker passt perfekt zu ihrer sexy Markenstrategie, die ihr immer wieder mächtig Aufmerksamkeit einbringt.