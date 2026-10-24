i Rin hat zu wenige Tickets verkauft. IMAGO/Achille Abboud Das tut weh Zu wenig Tickets verkauft! Rap-Star sagt Stadthalle ab Bittere Nachricht für die Fans von RIN (32)! Der deutsche Rap-Star muss seine komplette Tour verschieben. Der Grund ist ungewöhnlich ehrlich. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 13:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Streams, Gold- und Platinplatten und eine riesige Fangemeinde. Eigentlich gehört RIN seit Jahren zu den erfolgreichsten Namen im Deutschrap. Doch selbst für den 32-Jährigen läuft offenbar nicht immer alles nach Plan.

Jetzt muss der Musiker seine für November und Dezember geplante "Nostalgia"-Tour verschieben. Und während andere Künstler bei solchen Ankündigungen gerne gesundheitliche oder technische Probleme ins Spiel bringen, spricht RIN Klartext.

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"Wir haben uns überschätzt"

In einem Instagram-Video erklärt der Rapper, dass er mit seiner neuen Tour an den Erfolg seiner bisherigen Konzerte anknüpfen wollte. Die letzte Tour sei schließlich seine bislang größte gewesen. Doch die Rechnung ging nicht auf.

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"Wir haben gemerkt, dass wir uns da ein bisschen überschätzt haben", gesteht der Musiker seinen Fans. Die Nachfrage nach Konzerttickets sei schlicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. RIN macht daraus kein Geheimnis.

"Ich bin nicht krank, mir geht's sogar sehr gut", stellt er klar. Auch technische Schwierigkeiten seien nicht der Grund für die Verschiebung. Vielmehr liege es "ganz klar an dem Nachfragethema".

Wiener Stadthalle ist plötzlich Geschichte

Besonders deutlich werden die Konsequenzen in Österreich. Eigentlich hätte RIN am 22. November 2026 in der Wiener Stadthalle auftreten sollen. Doch daraus wird nichts.

Stattdessen steigt sein Konzert erst am 22. Juli 2027 – und zwar in der Arena Wien.

Damit wechselt der Rapper von einer der größten Veranstaltungshallen Österreichs in eine deutlich kleinere Konzertlocation.

Auch in Deutschland werden mehrere große Hallen gegen kleinere Spielstätten getauscht. So wird beispielsweise aus der Münchner Olympiahalle das Zenith.

Rapper will Fans nicht anlügen

Für seine Offenheit bekommt RIN viel Zuspruch. Denn während sich Künstler bei Tourverschiebungen häufig auf organisatorische Schwierigkeiten berufen, möchte der Musiker seinen Fans nichts vormachen.

"Ich möchte einfach offen sein. Ich finde auch, alles andere wäre irgendwie respektlos", erklärt er. Mit der Verschiebung ins kommende Jahr sollen RIN und sein Team mehr Zeit bekommen, weitere Tickets zu verkaufen und die Konzerte wirtschaftlich durchführbar zu machen.

Seitenhieb gegen Shindy

In der Rap-Szene sorgt die Ankündigung auch für Spott.

Rapper Navy Westghost kommentiert die Situation mit den Worten "Bestimmt Rippe geprellt".

Eine offensichtliche Anspielung auf Shindy, der seine Tour im September wegen eines schweren Rippenbruchs kurzfristig absagen musste. Damals erklärte der Musiker, dass ihm sein Arzt ein Auftrittsverbot erteilt habe.

Ob Navy Westghost damit Shindys Begründung anzweifeln wollte, bleibt seine Sache. RIN selbst beteiligte sich jedenfalls nicht an der Stichelei.

Das passiert mit den Tickets

Für die österreichischen Fans gibt es immerhin eine gute Nachricht: Bereits gekaufte Tickets für die Wiener Stadthalle behalten laut Veranstalter Barracuda Music ihre Gültigkeit für den neuen Termin in der Arena Wien.

Die "Nostalgia"-Tour startet nun im Mai 2027. Der Wiener Auftritt folgt am 22. Juli.