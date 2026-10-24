i PA Sports IMAGO/Funke Foto Services Er zeigt neue Seite "Sie hat mich verlassen" – PA spricht über Liebes-Aus Monatelang wurde PA Sports (36) nach der Trennung von Luna Rabea kritisiert. Jetzt reicht es dem Rapper! Er verrät, von wem das Liebes-Aus ausging. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 13:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Bühne liefert er sich knallharte Rap-Battles, privat muss sich PA Sports derzeit gegen ganz andere Angriffe wehren. Seit der Trennung von Influencerin Luna Rabea wird der Musiker immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert. Vor allem seine neue Beziehung sorgt bei manchen Fans für Unverständnis.

Jetzt platzt dem 36-Jährigen der Kragen.

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In einem neuen Statement macht PA Sports eine überraschende Enthüllung: Nicht er soll die Beziehung beendet haben, sondern seine ehemalige Verlobte.

"Sie hat sich von MIR getrennt"

"Ich möchte an der Stelle einmal anmerken, dass sich diese Person von MIR getrennt hat vor mehr als 10 Monaten", erklärt der Rapper unmissverständlich.

Eine Aussage, die aufhorchen lässt. Denn als PA Sports und Luna Rabea im März 2026 ihre Trennung öffentlich machten, hatten beide noch von einer einvernehmlichen Entscheidung gesprochen.

Nach mehr als vier gemeinsamen Jahren und zwei Söhnen war die Liebe zerbrochen. Damals betonten sie, dass weder Untreue noch ein anderer Vertrauensbruch zum Beziehungsende geführt hätten.

Doch seitdem scheint der Rapper für manche Fans der Schuldige zu sein.

Neue Freundin sorgt für Wirbel

Besonders seine neue Beziehung stößt einigen Followern sauer auf. PA Sports kann die Kritik allerdings überhaupt nicht nachvollziehen.

Mit deutlicher Ironie macht er seinem Ärger Luft: "Falls sich eine Frau von euch trennt und ihr nicht leidet, weint, kriecht (…) oder es euch wagt, euer eigenes Leben zu leben, dann seid ihr auch H*rensöhne."

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Dass er nach dem Liebes-Aus wieder glücklich ist, will sich der Musiker offenbar nicht vorwerfen lassen. Dabei steckt hinter seiner neuen Liebe eine fast schon filmreife Geschichte.

Nach 17 Jahren wiedergefunden

Wie PA Sports im Podcast "Take me Späti" erzählte, kennt er seine neue Partnerin bereits seit 17 Jahren. Die beiden begegneten sich damals auf einem iranischen Neujahrsfest und hatten kurzzeitig etwas miteinander zu tun.

Eine gemeinsame Zukunft wurde daraus zunächst nicht. Beide waren noch jung, PA Sports stand erst am Anfang seiner Musikkarriere.

Vor rund vier Monaten entdeckte er die Frau dann zufällig wieder auf Instagram. Seine Reaktion? "Junge, Angriff! Dann hab ich angegriffen."

Aus einer Nachricht wurde schließlich eine neue Beziehung.

Kein neuer Rosenkrieg

Trotz seiner deutlichen Worte will PA Sports keinen öffentlichen Streit mit seiner Ex-Verlobten anzetteln.

"Es gibt kein Problem und ich mache dieses Video auch nicht, um irgendeinen Konflikt vom Zaun zu brechen", stellt er klar.