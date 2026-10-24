i "One Piece" scheint seinen Hype nicht zu verlieren. APA-Images / Eyevine / Zhang Fengguo Xinhua "God Valley" und "Baad" "One Piece"-Hammer – gleich zwei neue Kinofilme kommen Darauf haben Fans lange gewartet! Nach dem Mega-Erfolg von "One Piece Film: Red" kündigen die Macher gleich zwei neue Kinofilme an. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Strohhutbande erobert wieder die Kinoleinwände! Vier Jahre nach "One Piece Film: Red" steht fest: Gleich zwei neue Filme aus dem Universum von Manga-Legende Eiichiro Oda (51) sind in Arbeit.

Die überraschende Ankündigung erfolgte beim "One Piece Day" in Japan. Dort wurden die Titel und geplanten Erscheinungsjahre enthüllt.

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Das größte Geheimnis wird zum Film

Den Anfang macht "ONE PIECE FILM GOD VALLEY", der im Sommer 2027 in die japanischen Kinos kommen soll. Der Titel dürfte bei eingefleischten Fans sofort für Aufregung sorgen.

God Valley ist ein legendärer Schauplatz innerhalb der Geschichte. Dort ereignete sich vor Jahrzehnten ein folgenschwerer Vorfall, bei dem unter anderem Piratenkönig Gol D. Roger, Marine-Legende Garp und die berüchtigten Rocks-Piraten eine entscheidende Rolle spielten.

Bis heute gehört das Ereignis zu den größten Rätseln der Serie. Ob der Kinofilm die bekannten Geschehnisse vollständig erzählt oder neue Geheimnisse enthüllt, wurde allerdings noch nicht verraten.

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Der Kinostart fällt außerdem mit einem besonderen Jubiläum zusammen: Am 22. Juli 2027 feiert der "One Piece"-Manga seinen 30. Geburtstag.

Zweiter Film folgt 2029

Doch damit nicht genug! Für 2029 wurde bereits "ONE PIECE FILM BAAD" angekündigt. Auch dieser Film erscheint zu einem Jubiläum: Dann wird die Anime-Serie 30 Jahre alt.

Besonders interessant: Oda persönlich zeichnete das Schriftbild des neuen Filmtitels. Was sich hinter "BAAD" verbirgt, bleibt vorerst geheim.

Der bislang letzte Kinofilm "One Piece Film: Red" entwickelte sich 2022 zum gigantischen Erfolg und spielte allein in Japan mehr als 20 Milliarden Yen ein.

Wann die beiden neuen Filme in Österreich und Deutschland zu sehen sein werden, steht noch nicht fest.