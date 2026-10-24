i Anni The Duck IMAGO/Panama Pictures Sie will keine Entschuldigung "Was für ein W*chser!" – Anni the Duck flippt aus Erst fliegen zwischen zwei deutschen Streaming-Stars die Fetzen, dann folgt die überraschende Wende. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 15:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der deutschen Streaming-Szene ging es zuletzt ordentlich rund. Mittendrin: Anni the Duck und YouTube-Legende Gronkh.

Der Hintergrund ist eine Debatte, die Anni bereits seit 2024 begleitet. Damals erhoben ehemalige Wegbegleiterinnen schwere Vorwürfe gegen die Streamerin. Anni äußerte sich mehrfach dazu, entschuldigte sich für eigenes Verhalten und widersprach anderen Darstellungen.

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Inzwischen wird der Fall durch neue Videos und Stellungnahmen erneut diskutiert. Und genau dabei gerieten nun Anni und Gronkh aneinander.

"Was für ein W*chser!"

Auslöser war eine Bemerkung des 49-jährigen Streamers. Gronkh hatte die neueren Entwicklungen rund um Anni kommentiert und erklärt, sie scheine inzwischen wieder vollständig rehabilitiert zu sein.

Eine Aussage, die bei der Streamerin überhaupt nicht gut ankam.

Anni fühlte sich von Gronkh offenbar nicht ernst genommen. Schließlich hatte sie sich von einem der einflussreichsten deutschen Content Creator eine ausführlichere Auseinandersetzung mit ihrer Sichtweise erhofft.

Ihre Enttäuschung entlud sich live vor der Kamera. "Was ist der nur für ein W*chser!", schimpfte sie über Gronkh.

Doch nur wenig später nahm die Geschichte eine überraschende Wendung.

Gronkh entschuldigt sich öffentlich

In einem eigenen Livestream ging Gronkh erneut auf die Kontroverse ein.

Dabei nahm er seine frühere Bemerkung zurück und entschuldigte sich ausdrücklich bei Anni. Er räumte ein, dass seine damalige Einordnung der Situation nicht gerecht geworden sei.

Zugleich machte er deutlich, dass seine Entschuldigung direkt an Anni gerichtet sei und nicht an andere Streamer, die sich an der Debatte beteiligt hatten.

Gronkh erklärte außerdem, dass er künftig lieber direkt mit ihr sprechen wolle, statt über Reaktionsvideos und soziale Netzwerke miteinander zu kommunizieren.

"Das ist alles, was ich hören wollte"

Als Anni die neue Stellungnahme sah, fiel ihre Reaktion völlig anders aus als zuvor.

"Omg, das ist das beste Statement bisher. Das ist alles, was ich hören wollte. Vielen Dank!", freute sie sich.

Sie bezeichnete Gronkhs Selbstkritik als ehrlich und reflektiert.

Doch damit nicht genug: Auch Anni entschuldigte sich öffentlich. Ihre Beleidigung gegenüber Gronkh sei nicht in Ordnung gewesen.

Dabei hatte sie zuvor noch betont, dass sie gar keine Entschuldigung von ihm verlange. Vielmehr wünsche sie sich dieselbe faire Chance, ihre Sichtweise darzustellen, die auch andere Beteiligte erhalten hätten.

Ob die beiden ihre Differenzen damit endgültig ausgeräumt haben, bleibt offen. Eine persönliche Aussprache ist bislang nicht bestätigt.