i Kayla und ihr Jason APA-Images / AP / Jordan Strauss Er hat seine Lilly gefunden Happy End für Marshall! "HIMYM"-Star hat geheiratet In "How I Met Your Mother" war er der romantischste Ehemann der Seriengeschichte. Jetzt hat Jason Segel (46) auch privat sein Glück gefunden. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 16:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine schöne Liebesgeschichte! Hollywoodstar Jason Segel ist unter der Haube. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Marshall in der Kultserie "How I Met Your Mother" weltberühmt wurde, hat seine langjährige Partnerin Kayla Radomski geheiratet.

Die romantische Zeremonie fand bereits am 17. Oktober in den botanischen Gärten der Huntington Library in Kalifornien statt. Im Kreise von Freunden und Familie gaben sich der 46-Jährige und die Tänzerin das Jawort.

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Erste Einblicke in die Hochzeit gewährte die frischgebackene Ehefrau auf Instagram.

"Ein absoluter Traum!"

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Radomski mit einem langen Brautschleier und konnte ihre Freude kaum zurückhalten.

"Gestern war ein absoluter Traum", schwärmte die 35-Jährige und unterschrieb ihren Beitrag stolz mit "Mrs. Segel".

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Auch die Hochzeitsgäste waren offenbar ganz gerührt. Eine Freundin bezeichnete die Feier als märchenhaft, während Kaylas Bruder ein Foto des frisch vermählten Paares veröffentlichte.

Sein Kommentar dazu: Seine Schwester habe endlich ihr persönliches Happy End gefunden.

Hochzeit am Ort des Heiratsantrags

Besonders romantisch: Die beiden heirateten genau dort, wo ihre gemeinsame Zukunft als Ehepaar begonnen hatte.

Bereits im Juni 2025 war Segel im Rosengarten der Huntington Library vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen.

Für den Antrag hatte sich der Schauspieler etwas Besonderes einfallen lassen. Er lockte Kayla unter einem Vorwand in den Garten und führte sie zu einer Statue, vor der Rosenblätter auf dem Boden verteilt waren.

Als er sie aufforderte, die Augen zu schließen und sich etwas zu wünschen, kniete er sich hin und stellte die entscheidende Frage.

Ein Streichquartett spielte anschließend Musik aus Kaylas Lieblingsfilm "Die Schöne und das Biest".

Wie Marshall und Lily – nur im echten Leben

Für Fans von "How I Met Your Mother" dürfte die Hochzeit besonders schön sein. Immerhin verkörperte Segel neun Staffeln lang Marshall Eriksen, der mit seiner großen Liebe Lily Aldrin durch sämtliche Höhen und Tiefen des Lebens ging.

Auch privat scheint der Schauspieler nun sein Glück gefunden zu haben.

Seit 2023 sind Segel und Radomski ein Paar. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierten sie bei den Golden Globes 2024.

Seine Ehefrau ist übrigens selbst im Showgeschäft tätig. Kayla wurde durch die US-Tanzshow "So You Think You Can Dance" bekannt.

Für Segel, der inzwischen auch in der Erfolgsserie "Shrinking" zu sehen ist, beginnt damit ein neues Kapitel.