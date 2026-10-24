i Noel Gallagher kann auch Fan sein. IMAGO/Avalon.red Verrückte Schwärmerei Noel Gallagher stellt sich Hollywood-Star ins Fenster Noel Gallagher (59) war von einer Begegnung mit Matthew McConaughey (56) so begeistert, dass er sich den Schauspieler kurzerhand nach Hause holte. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 16:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise sind es die Fans, die sich Poster ihrer Idole ins Zimmer hängen. Bei Noel Gallagher läuft das offenbar etwas anders. Der Oasis-Musiker hat jetzt eine ziemlich schräge Geschichte über seine Begeisterung für Hollywoodstar Matthew McConaughey ausgepackt.

In der neuesten Folge des Interviewformats "Chicken Shop Date" erzählt der 59-Jährige, dass ihn eine Begegnung mit dem Schauspieler nachhaltig beeindruckt hat.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So sehr, dass er sich kurzerhand ein lebensgroßes Papp-Double des Oscarpreisträgers besorgte.

"Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen"

Kennengelernt hatten sich die beiden Stars auf der Hochzeit eines gemeinsamen Bekannten. "Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen", schwärmt Gallagher im Gespräch mit Moderatorin Amelia Dimoldenberg.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Und offenbar reichte ihm die Erinnerung an das Treffen nicht aus. "Ich habe einen lebensgroßen Pappaufsteller gekauft und ihn einen Monat lang in mein Fenster gestellt", verrät der Musiker.

Damit konnten nicht nur Gallagher selbst, sondern wohl auch vorbeigehende Passanten den Hollywoodstar bewundern.

"Du kennst mich nicht, aber ich liebe dich"

Schon vor einigen Jahren hatte Gallagher von seiner ersten Begegnung mit McConaughey erzählt.

Damals erklärte er im Interview mit dem britischen Radiosender Radio X, dass er den Schauspieler bei einer Hochzeit in Beverly Hills angesprochen habe. "Du kennst mich nicht, aber ich liebe dich", soll er ihm gesagt haben.

McConaughey reagierte offenbar ganz entspannt und schlug vor, zunächst die Hochzeit zu feiern und anschließend ordentlich Party zu machen.

Gallagher war sofort begeistert. Für ihn stand fest: Mit diesem Mann wollte er befreundet sein.

Auch Pep Guardiola steht bei ihm herum

Übrigens ist McConaughey nicht der einzige Prominente, den sich der Oasis-Star als Pappfigur nach Hause geholt hat.

Auch von Fußballtrainer Pep Guardiola besitzt Gallagher einen lebensgroßen Aufsteller. Der Musiker ist bekennender Fan von Manchester City und hat die Figur sogar bei Auftritten von Oasis dabei.

Als Moderatorin Amelia Dimoldenberg wissen wollte, ob er außer Guardiola noch weitere Papp-Promis besitzt, kam schließlich die Geschichte mit McConaughey ans Licht.

Ob der Schauspieler jemals von seinem ungewöhnlichen Platz im Fenster erfahren hat, verriet Gallagher nicht.