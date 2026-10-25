i Detektiv Conan wird zum Überflieger. Editorial use only. No merchandising or book covers. This is a publicly distributed handout. Access rights only, no license of copyright provided. Nach über 30 Jahren 'Detektiv Conan' schlägt alle – Manga sorgt für Ansturm Seit über 30 Jahren löst "Detektiv Conan" einen Mordfall nach dem anderen. Jetzt beweist der kleine Meisterdetektiv erneut seine enorme Beliebtheit. Von Heute Entertainment 25.10.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er ist klein, trägt eine Brille und löst selbst die schwierigsten Kriminalfälle. Auch nach mehr als drei Jahrzehnten ist "Detektiv Conan" aus der japanischen Manga-Welt nicht wegzudenken.

Am 16. Oktober erschien in Japan der mittlerweile 109. Sammelband der erfolgreichen Reihe von Gosho Aoyama (63). Und der legte einen beeindruckenden Start hin.

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Über 140.000 Exemplare in wenigen Tagen

Laut den aktuellen Zahlen des japanischen Marktforschungsunternehmens Oricon verkaufte sich die reguläre Ausgabe innerhalb des Erhebungszeitraums vom 12. bis 18. Oktober rund 114.000 Mal. Damit landete "Detektiv Conan" direkt auf Platz eins der wöchentlichen Manga-Charts.

Das sind die beliebtesten Mangas aller Zeiten i ?

Doch das ist noch nicht alles: Eine Sonderausgabe mit exklusiven Storyboard-Karten schaffte es ebenfalls in die Top 10. Sie erreichte mit weiteren rund 32.000 Exemplaren Platz sechs.

Zusammengerechnet kommt der neue Band damit auf mehr als 146.000 verkaufte Exemplare im erfassten Zeitraum.

Damit ließ Conan unter anderem den Manga-Hit "That Time I Got Reincarnated as a Slime" hinter sich, dessen 33. Band mit rund 73.000 Exemplaren auf Platz zwei landete.

Fans erfahren neue Geheimnisse

Auch inhaltlich hat Band 109 einiges zu bieten. So werden neue Details über die Vergangenheit von Chihaya Hagiwara und den Brüdern Matsuda und Hagiwara enthüllt.

Außerdem geht es um die Beziehung zwischen Heiji Hattori und Kazuha Toyama, deren Liebesgeschichte die Fans seit Jahren beschäftigt.

"Detektiv Conan" erscheint bereits seit 1994 und gehört zu den erfolgreichsten Manga-Serien aller Zeiten. Ein Ende der Geschichte ist bislang nicht angekündigt.