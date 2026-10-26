i Sarah und ihr Freund Vincent. IMAGO/Bildagentur Monn Was ist denn da los? Nach drei Jahren! Vincent Gross ist wieder Single Liebes-Aus beim Schweizer Schlagerstar! Vincent Gross und seine Freundin Sara haben sich nach knapp drei Jahren getrennt. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Bühne läuft es für Vincent Gross (30) derzeit bestens. Privat musste der Schweizer Schlagersänger allerdings einen Rückschlag verkraften. Wie er gegenüber "Bild" und dem Schweizer "Blick" bestätigt, ist seine Beziehung mit Freundin Sara gescheitert.

Knapp drei Jahre waren die beiden ein Paar. Bereits vor einigen Monaten sollen sie getrennte Wege gegangen sein. Öffentlich wurde das Liebes-Aus allerdings erst jetzt.

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Fernbeziehung wurde zum Problem

Während Gross in Basel zu Hause ist, lebte Sara im deutschen Saarbrücken. Die räumliche Distanz und der turbulente Alltag des Musikers stellten die Beziehung zunehmend auf die Probe.

Vincent Gross - ein Leben in Bildern i ?

"Die Fernbeziehung und unsere unterschiedlichen Lebenssituationen haben es uns auf Dauer nicht leicht gemacht, genügend gemeinsame Zeit zu finden", erklärt der Sänger.

Mit der Zeit hätten sich die beiden deshalb auseinandergelebt. Einen großen Streit oder gar einen Rosenkrieg soll es allerdings nicht gegeben haben. Gross betont, dass die Trennung im Guten erfolgt sei.

Dabei war sie sein "Lottosechser"

Besonders bitter: Noch im August 2025 schwärmte der Sänger öffentlich von seiner Partnerin. Damals bezeichnete er Sara als seinen persönlichen "Lottosechser".

Die beiden zeigten sich immer wieder gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen. Zuletzt wurden sie Anfang Mai 2026 bei der Prix-Walo-Verleihung in Zürich zusammen gesehen.

Doch offenbar konnte auch die große Zuneigung die Schwierigkeiten des Alltags nicht dauerhaft ausgleichen.

Beruflich läuft es dafür bestens

Während es in der Liebe nicht geklappt hat, darf sich Vincent Gross über einen großen Karriereerfolg freuen. Erst kürzlich gewann er als "Fernando El Toro" die 13. Staffel von "The Masked Singer".

Damit steht der 30-Jährige derzeit besonders im Rampenlicht. Privat beginnt für ihn hingegen ein neuer Lebensabschnitt.