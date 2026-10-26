i Lindemann hat dieses Foto geposted. till_lindemann_official/Instagram Termine abgesagt Trauer bei Rammstein-Star – Lindemanns Mutter ist tot Schwere Stunden für Rammstein-Sänger Till Lindemann (63). Seine Mutter Gitta Lindemann ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 09:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachrichten aus der Familie von Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Seine Mutter Brigitte Hildegard Lindemann, genannt Gitta, ist tot. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) unter Berufung auf ihre Familie berichtet, starb die Journalistin und Schriftstellerin am Samstag, dem 24. Oktober, in ihrem Zuhause in Nordwestmecklenburg.

Sie wurde 87 Jahre alt. Eine genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

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Till sagte Termin wegen seiner Mutter ab

Wie eng die Verbindung zwischen Mutter und Sohn war, zeigte sich noch Anfang Oktober.

Anlässlich des 100. Geburtstags von Tills verstorbenem Vater, dem DDR-Schriftsteller Werner Lindemann, war eine Gedenkveranstaltung in Rostock geplant. Eigentlich sollten Gitta und Till Lindemann daran teilnehmen.

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Doch der Gesundheitszustand der 87-Jährigen ließ einen Besuch nicht mehr zu. Auch ihr berühmter Sohn sagte daraufhin seine Teilnahme ab, um bei seiner Mutter zu bleiben, wie die "Ostsee-Zeitung" berichtet.

Nur wenige Wochen später ist Gitta Lindemann gestorben.

Berührende Liebeserklärung an ihren Sohn

Wie viel ihr Till bedeutete, hatte Gitta Lindemann bereits 2023 öffentlich gemacht. In ihrem Erinnerungsbuch "Meine Fensterplätze" widmete sie dem Musiker ein eigenes Kapitel mit dem Titel "Liebeserklärung an meinen Sohn".

Darin schrieb sie: "Wenn ich nicht zufällig seine Mutter wäre, mit diesem Mann wäre ich gerne befreundet."

Besonders seine fürsorgliche Art schätzte sie. Auch seine Musik begeisterte die Schriftstellerin. Rammstein-Konzerte besuchte sie gerne und verglich deren aufwendige Inszenierungen mit Opernaufführungen.

Sie war selbst eine bekannte Journalistin

Gitta Lindemann stand jedoch nicht nur als Mutter eines weltberühmten Musikers in der Öffentlichkeit. Sie machte sich auch selbst einen Namen als Journalistin, Kulturredakteurin und Autorin.

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Geboren am 11. April 1939 in Dresden, studierte sie Journalistik in Leipzig und arbeitete später für den Rundfunk der DDR.

Von 1992 bis 2002 leitete sie die Kulturredaktion des NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Dort prägte sie unter anderem die Sendungen "Literatur-Café" und "Kunstkaten".

Auch im hohen Alter blieb sie der Literatur treu. Erst im Frühjahr 2026 präsentierte sie ihren Gedichtband "Lautlos" auf der Leipziger Buchmesse.

Rammstein-Sänger schweigt bislang

Ihr Ehemann Werner Lindemann war bereits 1993 gestorben. Nun muss auch Sohn Till Abschied von seiner Mutter nehmen.

Der Rammstein-Sänger hat sich bislang nicht öffentlich zu ihrem Tod geäußert.