i Vinland Saga Imago Images Bittere Nachricht "Vinland Saga"-Schöpfer enttäuscht Millionen Fans : Seit mehr als drei Jahren warten Anime-Fans auf eine Fortsetzung von "Vinland Saga". Jetzt meldet sich der Schöpfer persönlich zu Wort. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 10:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Fans von "Vinland Saga" dürfte diese Nachricht ein herber Rückschlag sein. Seit dem Ende der zweiten Anime-Staffel im Juni 2023 hoffen die Zuschauer auf eine Fortsetzung der beliebten Wikinger-Geschichte. Doch daraus wird offenbar so schnell nichts.

Jetzt hat sich Makoto Yukimura (49), der Schöpfer des Mangas, persönlich zum Stand der dritten Staffel geäußert.

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"Ich habe keine guten Nachrichten"

Auf der Plattform X wollte ein Fan wissen, ob es endlich Neuigkeiten zur Fortsetzung gebe. Yukimuras Antwort fiel ernüchternd aus.

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"Tut mir leid, mein Freund, ich habe keine guten Nachrichten dazu", erklärte der Zeichner sinngemäß. Anschließend stellte er klar: Das Projekt befinde sich derzeit nicht in Arbeit.

Damit dämpft der Japaner die Hoffnungen zahlreicher Zuschauer, die bereits seit Jahren auf eine Rückkehr von Thorfinn und seinen Gefährten warten.

Immer wieder hatte es Gerüchte gegeben, wonach die dritte Staffel längst produziert werde. Bereits im Jänner 2026 musste Yukimura entsprechende Spekulationen relativieren. Damals erklärte er, dass ihn selbst noch keine Informationen über eine neue Staffel erreicht hätten.

Ist die Serie damit am Ende?

Eine endgültige Absage bedeutet die aktuelle Aussage allerdings nicht. Die dritte Staffel wurde bislang nie offiziell angekündigt. Auch einen Veröffentlichungstermin gibt es nicht.

Die erste Staffel von "Vinland Saga" erschien 2019 und wurde vom Studio WIT produziert. Für die zweite Staffel übernahm das bekannte Animationsstudio MAPPA, das unter anderem für "Jujutsu Kaisen" verantwortlich ist.

Besonders bitter für Fans: Die Geschichte selbst ist längst abgeschlossen. Yukimura beendete seinen Manga im Juli 2025 nach rund 20 Jahren und insgesamt 220 Kapiteln.

Genügend Stoff für weitere Anime-Folgen wäre also vorhanden.

Ob und wann die Geschichte des einstigen Wikinger-Kriegers Thorfinn im Fernsehen fortgesetzt wird, bleibt dennoch ungewiss. Fest steht vorerst nur: Die Fans müssen sich weiter gedulden.