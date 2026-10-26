i PA Sports IMAGO/Funke Foto Services "Zeige mich erkenntlich" Einbrecher in Rapper-Villa: PA Sports zeigt Täter-Video Schon wieder Einbruch bei PA Sports (36)! Der Deutschrap-Star veröffentlicht jetzt Überwachungsaufnahmen aus seiner Luxusvilla. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andere Rapper veröffentlichen Musikvideos, PA Sports muss mittlerweile regelmäßig Aufnahmen seiner Überwachungskameras posten. Denn der 36-Jährige ist offenbar erneut zum Ziel von Einbrechern geworden.

Erst vor wenigen Tagen machte der Musiker öffentlich, dass Unbekannte in seine Villa eingedrungen seien. Nun legt er nach und zeigt seinen Fans, was sich auf seinem Grundstück abgespielt haben soll.

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Drei Männer auf Überwachungsvideo

Auf den veröffentlichten Aufnahmen sind drei Personen zu sehen, die über den Zaun des Anwesens klettern und sich anschließend an einer Tür zu schaffen machen.

Die Tür hält zunächst stand. Schließlich gelingt es den Unbekannten aber offenbar, sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen.

PA Sports selbst befand sich während des Vorfalls nicht zu Hause. Wie er zuvor in einer Instagram-Story erzählte, war er gerade in Hamburg essen, als ihn die Nachricht vom Einbruch erreichte.

Laut seiner Darstellung verschwanden die Eindringlinge bereits nach rund einer Minute wieder aus der Villa. Ob sie etwas erbeuteten, ist bislang nicht bekannt.

Rapper sucht nach Hinweisen

Statt die Aufnahmen für sich zu behalten, stellt PA Sports das Video ins Internet. Dazu schreibt er mit einer ordentlichen Portion Galgenhumor: "Selbst Schuld würde ich sagen. Passiert wenn man Samuel Sibilski Pappaufsteller NICHT vor die Villa stellt."

Doch hinter dem Scherz steckt ein ernstes Anliegen. Der Musiker möchte herausfinden, wer hinter dem Einbruch steckt. "Wer Hinweise hat kann sich gerne melden. Zeige mich erkenntlich solange es kein Bullshit ist", erklärt er.

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Wie hoch eine mögliche Belohnung diesmal ausfallen würde, verrät er nicht.

Schon einmal 20.000 Euro ausgesetzt

Es ist nicht das erste Mal, dass PA Sports Einbrecher auf seinem Grundstück entdeckt.

Bereits im September 2025 drangen zwei vermummte Personen in seine Villa ein. Damals veröffentlichte der Rapper ebenfalls Aufnahmen seiner Überwachungskameras und setzte eine Belohnung von 20.000 Euro für entscheidende Hinweise aus.

Nach seinen Angaben konnten die damaligen Täter keine Beute machen.

Auch im Sommer 2026 wurde der Musiker Opfer eines Diebstahls. Während eines Aufenthalts auf Mykonos verschwanden aus seiner Ferienunterkunft mehrere Luxusuhren im Wert von mehr als 300.000 Euro.

Ob zwischen den einzelnen Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt.

"Na klar fühl ich mich sicher"

Trotz der wiederholten Einbrüche gibt sich PA Sports erstaunlich gelassen.

In einer Fragerunde auf Instagram erklärt er, dass er sich in seinem Zuhause weiterhin sicher fühle. Seiner Einschätzung nach würden die Täter gezielt dann zuschlagen, wenn niemand anwesend sei.

Dass sie es auch versuchen würden, während er zu Hause ist, glaubt er offenbar nicht.

Ob die Polizei bereits konkrete Hinweise auf die drei Unbekannten hat, ist bislang nicht öffentlich bekannt.