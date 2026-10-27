i Schon 2024 betonte die Niederlande, dass sie gegen eine Teilnahme Israels sind. Damals mit Joost Klein als Act. APA-Images / TT News Agency / Je Damit hat niemand gerechnet ESC-Knall! Niederlande sagen Teilnahme jetzt doch ab Erst die Absage, dann die überraschende Rückkehr – und jetzt wieder der Rückzug! Die Niederlande werden beim ESC 2027 doch nicht teilnehmen. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 11:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das ESC-Chaos in den Niederlanden ist perfekt! Noch Ende September verkündete die öffentlich-rechtliche Rundfunkorganisation NPO stolz, dass das Land 2027 zum Eurovision Song Contest zurückkehren werde. Nur einen Monat später folgt die nächste Kehrtwende: Die Niederlande sagen ihre Teilnahme in Burgas nun endgültig ab.

Dabei hatte die NPO eigentlich eine Lösung gefunden, nachdem der bisher zuständige Sender AVROTROS wegen der Teilnahme Israels nicht mehr mitmachen wollte. Ein unabhängiges Expertenteam sollte den niederländischen Beitrag auswählen und organisieren.

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Doch daraus wird jetzt nichts.

Hunderte Mitarbeiter protestierten

Der Grund: Innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks regte sich massiver Widerstand gegen die Rückkehr. Rund 400 Mitarbeiter unterschrieben einen Protestbrief, in dem sie die Entscheidung angesichts des Krieges im Gazastreifen kritisierten. Auch bei der Ombudsstelle gingen zahlreiche Beschwerden ein.

Das war der ESC 2026 in Wien i ?

Besonders brisant: Nach Angaben niederländischer Medien wollte letztlich keiner der beteiligten Sender Personal für das ESC-Projekt bereitstellen. Damit fehlte der NPO die notwendige Unterstützung, um überhaupt einen Beitrag auf die Beine zu stellen.

NPO-Chefin Jet de Ranitz räumt ein, dass man zunächst von ausreichender Unterstützung ausgegangen sei. Eine tragfähige Lösung habe sich aber nicht finden lassen. Deshalb sei es für eine Teilnahme 2027 noch zu früh.

ESC-Boss reagiert auf Absage

Auch die Europäische Rundfunkunion (EBU) reagierte bereits auf den Rückzug. ESC-Direktor Martin Green zeigt sich enttäuscht.

"Wir bedauern zutiefst, dass die NPO nun doch nicht am Eurovision Song Contest 2027 teilnehmen wird", erklärt Green. Gleichzeitig respektiere man die Entscheidung und die starken Gefühle, die das Thema in den Niederlanden auslöse.

Eine kleine Überraschung gibt es dennoch: Anders als beim Boykott 2026 soll der Song Contest diesmal im niederländischen Fernsehen übertragen werden. Der Sender NOS zeigt sowohl die Halbfinals als auch das große Finale – inklusive niederländischem Kommentar.

Schon wieder kein ESC für die Niederlande

Für die niederländischen Fans ist es der nächste Rückschlag. Bereits 2026 hatte das Land den Eurovision Song Contest in Wien wegen der Teilnahme Israels boykottiert.

Dabei gehören die Niederlande zu den traditionsreichsten ESC-Nationen überhaupt. Seit dem Debüt 1956 konnte das Land fünfmal gewinnen. Zuletzt holte Duncan Laurence 2019 mit "Arcade" den Sieg.

Nun steht fest: Auch beim Eurovision Song Contest 2027 in Bulgarien wird kein niederländischer Act auf der Bühne stehen. Der Wettbewerb findet am 11., 13. und 15. Mai in Burgas statt.