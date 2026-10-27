i Noah Wyle ist der sexieste Mann der Welt. APA-Images / Everett Collection Ja, du siehst richtig Völlig überraschend: Das ist der "Sexiest Man Alive" George Clooney, Brad Pitt oder Chris Hemsworth? Nein! Der attraktivste Mann der Welt heißt 2026 Noah Wyle. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jedes Jahr sorgt die Wahl des "Sexiest Man Alive" für Gesprächsstoff. Seit 1985 zeichnet das US-Magazin "People" einen prominenten Mann mit dem begehrten Titel aus. Diesmal fiel die Wahl auf einen Schauspieler, der schon seit mehr als drei Jahrzehnten vor der Kamera steht.

Noah Wyle (55) ist der neue "Sexiest Man Alive“! Am Dienstag wurde der Hollywoodstar offiziell als Nachfolger von „Bridgerton"-Liebling Jonathan Bailey (38) vorgestellt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Als TV-Arzt wurde er weltberühmt

Vor allem Serienfans der 90er-Jahre dürften bei seinem Namen hellhörig werden. Wyle spielte ab 1994 den jungen Mediziner Dr. John Carter in der Kultserie "Emergency Room – Die Notaufnahme".

Noah Wyle ist der "Sexiest Man Alive 2026" i ?

An seiner Seite stand damals unter anderem George Clooney (65), der später selbst gleich zweimal zum "Sexiest Man Alive" gewählt wurde.

Mehr als 30 Jahre nach seinem Durchbruch erlebt Wyle nun einen zweiten Karrierehöhepunkt. In der gefeierten Krankenhausserie "The Pitt" verkörpert er seit 2025 den Arzt Dr. Michael "Robby" Robinavitch.

Die Rolle brachte ihm nicht nur neue Fans, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen ein.

"Ich dachte, das ist ein Scherz"

Mit seiner neuen Auszeichnung hatte der Schauspieler offenbar selbst nicht gerechnet.

Als ihn das Magazin mit der Nachricht überraschte, vermutete Wyle zunächst einen Streich. Erst seine Ehefrau Sara Wells überzeugte ihn davon, dass die Anfrage tatsächlich ernst gemeint war.

Die Wahl nimmt der 55-Jährige jedenfalls mit Humor. Im Interview mit "People" scherzt er über seinen neuen Status als Sexsymbol und zeigt sich dankbar für die Anerkennung.

Seine Frau freut sich besonders

Privat ist der Schauspieler längst vergeben. Seit 2014 ist er mit Sara Wells verheiratet. Insgesamt hat Wyle drei Kinder, zwei aus seiner ersten Ehe mit Tracy Warbin und eines mit seiner heutigen Frau.

Dass ihr Mann nun offiziell als besonders attraktiv gilt, freut auch Sara. Sie scherzte laut Wyle, dass die Auszeichnung ihren guten Geschmack bei Männern bestätige.

Damit reiht sich der Schauspieler in eine prominente Liste ein. Zu den bisherigen Titelträgern gehören unter anderem Patrick Dempsey, Michael B. Jordan, John Krasinski und George Clooney.