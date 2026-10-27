i Martin Green reagiert nun auf die Absage. APA-Images / AFP / TOBIAS SCHWARZ Chaos um Song Contest Nach ESC-Absage – Boss Martin Green meldet sich zu Wort Die Niederlande ziehen ihre bereits angekündigte Rückkehr zum ESC 2027 überraschend zurück. Jetzt reagiert ESC-Direktor Martin Green. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 12:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Kehrtwende beim Eurovision Song Contest sorgt für Aufsehen! Nachdem die Niederlande erst im September ihre Rückkehr nach Burgas angekündigt hatten, folgte am Dienstag die überraschende Absage. Nun meldet sich auch ESC-Direktor Martin Green zu Wort.

"Wir bedauern zutiefst, dass die NPO nun doch nicht am Eurovision Song Contest 2027 teilnehmen wird", erklärt der Brite in einer offiziellen Stellungnahme.

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Das war der ESC 2026 in Wien i ?

Gleichzeitig betont Green, dass die Europäische Rundfunkunion (EBU) die Entscheidung des niederländischen Rundfunks respektiere. Man verstehe auch, wie stark die Diskussion um den Wettbewerb die Menschen im Land bewege.

"Seit 1956 Teil der Eurovision-Familie"

Besonders deutlich wird Green, als er an die lange ESC-Geschichte der Niederlande erinnert. Das Land gehörte 1956 zu den sieben Nationen, die beim allerersten Eurovision Song Contest antraten.

Über sieben Jahrzehnte hätten niederländische Künstler, Fans und Rundfunkanstalten den Wettbewerb entscheidend mitgeprägt.

Umso bedauerlicher sei es, dass die Niederlande nun erneut fehlen werden.

Rückkehr scheiterte am Widerstand

Hinter der Absage steckt ein heftiger Konflikt innerhalb des niederländischen Rundfunks. Der bisher zuständige Sender AVROTROS hatte sich bereits wegen der Teilnahme Israels gegen eine Rückkehr ausgesprochen.

Die Rundfunkorganisation NPO wollte daraufhin selbst einen Beitrag organisieren. Doch innerhalb der Sender regte sich Widerstand. Zahlreiche Mitarbeiter protestierten gegen die Entscheidung, und letztlich fehlte die notwendige Unterstützung für eine Teilnahme.

Damit platzte der geplante ESC-Neustart.

Für die Niederlande bedeutet das bereits die zweite Absage in Folge. Während das Land 2026 den Song Contest in Wien boykottierte, wird es auch 2027 in Bulgarien keinen niederländischen Act geben.

Ganz verschwinden wird der Wettbewerb allerdings nicht aus dem niederländischen Fernsehen. Die Halbfinals und das Finale sollen weiterhin übertragen werden.