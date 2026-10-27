i Die Wahl kam selbst für den Schauspieler überraschend. Er glaubte an einen Scherz! APA-Images / AP / Richard Shotwell ER ist der Attraktivste "Früher bedeutete es was" – Spott für sexiesten Mann Kaum ist der neue "Sexiest Man Alive" gekürt, hagelt es Kritik! "People" hat Schauspieler Noah Wyle (55) zum attraktivsten Mann des Jahres ernannt. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es ein großer Moment für Noah Wyle werden. Der Schauspieler, der durch "Emergency Room" weltberühmt wurde und derzeit mit der Krankenhausserie "The Pitt" Erfolge feiert, darf sich seit Dienstag offiziell "Sexiest Man Alive" nennen.

Doch die Reaktionen fallen längst nicht nur positiv aus.

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Schon bevor die Auszeichnung offiziell verkündet wurde, galt Wyle als Favorit. In sozialen Netzwerken wurde deshalb bereits heftig darüber diskutiert, ob der 55-Jährige tatsächlich die richtige Wahl sei.

"Früher bedeutete das noch etwas"

Einige Kommentare fallen dabei besonders deutlich aus. "Früher bedeutete es noch etwas, der attraktivste Mann der Welt zu sein", spottete ein Nutzer im Netz.

Noah Wyle ist der "Sexiest Man Alive 2026" i ?

Ein anderer fragte sich, wie man vom Vorjahressieger Jonathan Bailey ausgerechnet bei Noah Wyle landen könne.

Wieder andere kritisierten, dass die Auszeichnung mittlerweile offenbar zu großzügig vergeben werde. Die bissigen Kommentare wurden bereits vor der offiziellen Bekanntgabe der diesjährigen Wahl veröffentlicht.

"Nicht einmal der Heißeste seiner Serie"

Besonders überraschend: Selbst unter Fans seiner Erfolgsserie "The Pitt" ist Wyle offenbar nicht die unumstrittene Nummer eins.

In einer Diskussion auf Reddit schrieb ein Nutzer: "Er ist nicht einmal der heißeste Mann seiner eigenen Serie."

Der Kommentar erhielt zahlreiche Zustimmungen.

Mehrere Fans brachten stattdessen Schauspieler Shawn Hatosy (50) ins Spiel. Dieser verkörpert in "The Pitt" den Arzt Dr. Jack Abbott und hat offenbar ebenfalls eine begeisterte Fangemeinde. "Shawn Hatosy war doch direkt da", kommentierte ein weiterer Nutzer.

Andere fanden, dass gleich mehrere Männer aus der Krankenhausserie den Titel eher verdient hätten.

Doch es gibt auch Unterstützung

Allerdings stehen längst nicht alle Fans der Wahl kritisch gegenüber.

Einige verteidigen Wyle ausdrücklich. Für sie machen nicht nur das Aussehen, sondern auch Persönlichkeit, Ausstrahlung und Humor einen attraktiven Mann aus.

Ein Nutzer erklärte etwa, dass gerade Wyles Bescheidenheit ihn noch anziehender mache.

Der Schauspieler selbst nimmt seine Auszeichnung jedenfalls mit Humor. Im Interview mit "People" verriet er, dass er die Nachricht zunächst für einen Scherz gehalten habe.

Seine Ehefrau Sara Wells freute sich hingegen über den Titel. Schließlich bestätige dieser auch ihren guten Geschmack bei Männern.