i Halbnackt! Austro-Brüder verblüffen Bachelorette Screenshot 3+ "Sixpack nicht zu übersehen" Austro-Brüder überraschen Bachelorette halbnackt im TV Die Schweizer "Bachelorette" ist gestartet – und zwei Österreicher sorgen gleich zum Auftakt für Aufsehen. Die Fischer-Brüder zeigen sich fast nackt. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 14:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Doppelter Flirt-Alarm bei der Schweizer "Bachelorette"! In der ersten Folge der neuen Staffel wollen die Österreicher Daniel und Elias Fischer bei Bachelorette Ariel punkten.

Und dafür haben sich die beiden etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

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Als erstes Brüder-Duo der Show steigen die beiden fast identisch aussehenden Österreicher nur mit Badehose bekleidet und oberkörperfrei aus dem Auto. Bei Ariel sorgt der doppelte Anblick sofort für Verwirrung. "Ich bin komplett verwirrt. Was ist da los?", staunt die Bachelorette.

Sixpacks und Ariel auf der Badehose

Die selbst ernannten "Sunny Boys" aus Österreich haben sich für ihren großen Auftritt sogar extra Badehosen anfertigen lassen. Darauf zu sehen: das Gesicht der Bachelorette höchstpersönlich!

Doch nicht nur mit ihren ausgefallenen Outfits ziehen die beiden die Aufmerksamkeit auf sich. Auch ihre durchtrainierten Körper bleiben Ariel nicht verborgen. Ihr erstes Fazit fällt jedenfalls eindeutig aus: "Ihr Sixpack ist nicht zu übersehen, wirklich sexy."

Einer darf bleiben – der andere muss zittern

Für einen der beiden Österreicher hat sich der freizügige Auftritt bereits ausgezahlt. Elias darf sich am Ende der ersten Folge über eine Rose freuen und ist damit eine Runde weiter.

Ob auch sein Bruder Daniel das Herz der Bachelorette erobern konnte und eine Rose bekommt, bleibt vorerst offen. Das Geheimnis wird erst in der zweiten Folge gelüftet.

Die 11. Staffel von "Die Bachelorette" ist seit dem 26. Oktober 2026 immer montags um 20.15 Uhr auf dem Schweizer Sender 3+ zu sehen.