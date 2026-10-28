i Opernball-Juwelier ausgeraubt! Diese Stars trugen Millionen Denise Auer, Sabine Hertel, Heute Mitten in Wiener City Raub-Drama! Opernball-Juwelier schmückte Geissens & JJ Ausgerechnet jener Luxus-Juwelier, der beim diesjährigen Opernball zahlreiche Promis mit Juwelen ausstattete, wurde zum Ziel einer Rammbock-Bande. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwochmorgen spielten sich am Wiener Graben unglaubliche Szenen ab. Unbekannte Täter rammten mit einem Lexus-SUV die Auslage des Luxus-Juweliers VON KÖCK und erbeuteten Schmuck.

Der Wagen blieb schwer beschädigt im zerstörten Schaufenster stecken. Die Höhe der Beute ist bislang nicht bekannt.

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Noch im Februar sorgte das Wiener Traditionshaus für ganz andere Schlagzeilen. Beim 68. Wiener Opernball am 12. Februar stattete der Juwelier zahlreiche prominente Gäste mit funkelnden Schmuckstücken aus. Insgesamt waren Juwelen im Wert von über sieben Millionen Euro auf dem roten Teppich vertreten.

Bildstrecke: Lexus-Lenker rast in Juwelier-Auslage am Graben i ?

Diese Promis trugen die Luxus-Juwelen

Zu den prominenten Schmuckträgern zählten unter anderem die Geiss-Töchter Shania und Davina, Reality-Star Evelyn Burdecki, Sandy Meyer-Wölden, Schauspielerin Simone Thomalla und Topmodel Adriana Karembeu.

Davina Geiss im Le Meridien bei der Pre-Cocktail-Party von Adi Weiss vor dem Opernball 2026. Denise Auer

Auch Österreichs ESC-Sieger JJ alias Johannes Pietsch setzte beim Ball der Bälle auf die außergewöhnlichen Kreationen des Wiener Juweliers. Der Sänger trug gleich vier extravagante Schmuckstücke, darunter zwei Leoparden-Ringe mit Rubin- und Smaragdaugen, eine Elefanten-Brosche und diamantbesetzte Leoparden-Ohrringe.

JJ alias Johannes Pietsch wird vom Traditionsjuwelier Von Köck ausgestattet und präsentiert dort exklusiven Luxusschmuck. Er ist als österreichischer ESC-Star Teil der prominenten Gästeliste. Sabine Hertel

Besonders luxuriös fiel der Auftritt von Amra Deisenhammer aus. Sie glänzte unter anderem mit einer 90 Zentimeter langen Diamantkette mit insgesamt 56 Karat, einem Tennisarmband mit über zehn Karat und funkelnden Ohrringen. Allein ihre Schmuckstücke brachten es auf weit über 70 Karat.

Amra Deisenhammer mit Lili Paul Roncalli (v.l.) in der Longe während der Eröffnungszeremonie. Andreas Tischler / Vienna Press

Auch Opernball-Gestalterin Maryam Yeganehfar ließ es ordentlich funkeln. Sie trug drei exklusive Einzelstücke, darunter einen Ring über drei Finger und asymmetrische Diamantohrringe.

Jetzt wurde der Promi-Juwelier ausgeraubt

Nur rund acht Monate nach dem glamourösen Opernball-Auftritt steht das Traditionshaus nun wegen eines spektakulären Verbrechens im Mittelpunkt.

Wie viel Schmuck die Täter bei dem Einbruch tatsächlich erbeuteten, ist noch unklar. Fest steht: In dem Luxusgeschäft werden auch Halsketten im Wert von bis zu 175.000 Euro angeboten.

Die Polizei war am Mittwochmorgen mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, sperrte den Bereich großräumig ab und sicherte Spuren. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen laufen.