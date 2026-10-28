i Einmal ein Pirat sein. IMAGO/Fotoarena Kostet ein wenig "One Piece" wird Realität! Jeder kann auf Piratenreise Einmal mit Ruffy und seiner Strohhutbande über die Meere segeln? Dieser Traum wird für "One Piece"-Fans jetzt Wirklichkeit. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit fast 30 Jahren träumen Millionen Fans davon, gemeinsam mit Monkey D. Ruffy und seiner Crew die Weltmeere zu erkunden. Im Sommer 2027 wird dieser Wunsch zumindest ein Stück weit Realität.

Wie die offiziellen "One Piece"-Kanäle bekannt geben, wird das japanische Luxus-Kreuzfahrtschiff Asuka II für mehrere Tage in eine Welt voller Piraten-Abenteuer verwandelt.

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Insgesamt sind drei besondere Themenkreuzfahrten geplant. Sie finden zwischen dem 27. Juli und dem 3. August 2027 statt – passend zum 30-jährigen Jubiläum des berühmten Mangas von Eiichiro Oda.

Bis zu 5.500 Euro für die Piratenreise

An Bord erwarten die Gäste zahlreiche Attraktionen rund um die Strohhutbande. Das Schiff wird mit "One Piece"-Dekorationen ausgestattet, dazu gibt es Fotomöglichkeiten mit den beliebten Charakteren, besondere Ausstellungen und exklusive Filmvorführungen.

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Auch eigene Fanartikel und speziell gestaltete Erinnerungsstücke sind geplant. Bei einer großen Feier an Bord sollen sogar Feuerwerke im Stil der Anime-Serie den Himmel erleuchten.

Doch das Erlebnis ist alles andere als günstig. Die preiswerteste Kreuzfahrt beginnt bei 158.000 Yen, umgerechnet rund 900 Euro pro Person. Wer sich eine besonders luxuriöse Kabine gönnt, muss bei der längsten Reise bis zu 993.000 Yen, also ungefähr 5.500 Euro, bezahlen.

Die Preise gelten jeweils pro Person bei einer Belegung mit zwei Gästen pro Kabine.

Drei Reisen stehen zur Auswahl

Die erste Kreuzfahrt führt vom 27. bis 30. Juli rund um die japanischen Izu-Inseln und nach Toba. Anschließend folgt eine dreitägige Reise nach Matsuzaki. Den Abschluss bildet eine Kreuzfahrt mit Blick auf das Feuerwerk von Minato Mirai in Yokohama.

Der offizielle Ticketverkauf beginnt am 2. Dezember 2026.