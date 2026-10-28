i Amira Aly findet, Kinder haben nichts im Netz verloren. IMAGO/Horst Galuschka Sie schießt gegen Eltern Amira fordert wütend: Kinder-Verbot auf Social Media Amira Aly wird deutlich: Die Moderatorin kritisiert Eltern, die ihre Kinder im Netz präsentieren, und findet dafür klare Worte. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amira Aly findet beim Thema Kinder und Social Media deutliche Worte und zuckt komplett aus. Die 34-jährige Moderatorin, die gerade zum dritten Mal Mutter wurde, kann es nicht nachvollziehen, wenn Eltern ihren Nachwuchs online zur Schau stellen.

Besonders Kinderprofile, die von Mama und Papa geführt werden, sind ihr ein Dorn im Auge. "Das sollte verboten werden", fordert sie in ihrem Podcast. Auch Bilder direkt nach der Geburt aus dem Kreißsaal hält sie für "lächerlich".

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"Widerlich"

Dass unter Aufnahmen von Kindern mitunter anzügliche Kommentare auftauchen, findet sie "widerlich". Wie "bunte.de" berichtet, vermutet Aly hinter solchen Accounts vor allem finanzielle Motive. Vor allem der Hinweis "Mama und Papa leiten diesen Account" bringt sie auf die Palme.

Für die dreifache Mama steht fest, dass Kinder im Netz besonderen Schutz brauchen. Ihre Haltung dazu fasst sie mit klaren Worten zusammen: "Das ist Gift für Kinder".

Auch in der Vergangenheit versuchte sie aufzuklären, dass Pädophile die Bilder von Kindern im Netz im Darknet verbreiten. Ganz verhindern lasse sich der Kontakt mit sozialen Medien wohl nicht, sobald ihre Kinder älter werden.

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Dennoch möchte Aly den Einstieg möglichst lange hinauszögern. Auch ihre neugeborene Tochter soll vorerst nicht mit den Risiken der digitalen Welt konfrontiert werden. Statt den Nachwuchs früh online zu präsentieren, will die Moderatorin die Privatsphäre ihrer Kinder so gut wie möglich bewahren.