i Pitbull und Mark Forster kommen aufs Frequency 2027. APA-Images / APA / FLORIAN WIESER; APA-Images / Action Press / Agentur Wehnert; REUTERS/David Becker Pitbull, Mark Forster & Co. Sensation! Auch diese Topstars kommen aufs "Frequency" Das Frequency 2027 legt nach! Neben Pitbull und Mark Forster stehen auch Kult-Acts wie die Vengaboys auf dem Programm. Weitere Stars folgen. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das "Frequency"-Festival legt nach und erweitert sein Line-up für 2027 um jede Menge bekannte Namen. Nachdem bereits Namen wie Tokio Hotel, Cro und AnnenMayKantereit für die nächste Ausgabe angekündigt wurden, stehen nun weitere Acts fest, die im August die Bühnen in St. Pölten rocken sollen.

Mit Pitbull und Taio Cruz sind internationale Größen dabei. Auch auf Mark Forster und seine Hits darf man sich freuen. Für eine ordentliche Portion Nostalgie dürften außerdem die Vengaboys und LaFee sorgen.

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Auch heimische Künstler kommen nicht zu kurz: Bibiza, Mathea und Marten zählen ebenfalls zu den Austro-Publikumslieblingen im Programm. Und das war noch längst nicht alles! In den kommenden Monaten sollen noch weitere Namen bekannt gegeben werden.

Topstars in Österreich

Von 19. bis 21. August 2027 verwandelt sich St. Pölten damit wieder in einen Treffpunkt für Musikfans und Festivalfreunde. Die Mischung aus internationalen Stars, deutschsprachigen Acts und Kult-Namen verspricht ein abwechslungsreiches Wochenende.

Wer live dabei sein möchte, kann sich bereits Tickets sichern. Diese werden in mehreren Preisstufen angeboten – je nach Verkaufsphase kann sich ein früher Kauf also lohnen.