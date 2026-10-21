i Kim Kardashian wird zu North West. REUTERS/Guglielmo Mangiapane; IMAGO/Bestimage; Instagram Kardashian wird zu North West Piercings, bunte Haare! Kim will wie Tochter aussehen Kim Kardashian sorgt zu Halloween für eine süße Überraschung: Die Reality-Queen schlüpft in den ausgefallenen Look ihrer Tochter North West. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während Kim Kardashian und ihre Schwestern mit glamourösen Looks und ähnlichem Beauty-Styling die Modewelt prägen, geht North West lieber ihren eigenen Weg. Die 13-Jährige setzt auf bunte Haare, zahlreiche Piercings und punkige Outfits – und lässt sich dabei von der virtuellen japanischen Pop-Ikone Hatsune Miku inspirieren. Deren Look findet North offenbar so genial, dass sie über ihr Vorbild sagt: "Das ist wirklich meine Zwillingsschwester."

Jetzt dreht Mama Kim den Spieß um: Die 46-Jährige verwandelt sich zu Halloween kurzerhand selbst in ihre älteste Tochter! Mit leuchtend blauen Haaren, auffälligem Schmuck, langen verzierten Nägeln und Fake-Piercings kopiert sie Norths mittlerweile unverkennbaren Stil.

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Dazu stellt sie sogar Inhalte ihrer Tochter auf Instagram und TikTok nach. Schwester Khloé Kardashian ist von der Verwandlung begeistert und kommentiert das Foto mit: "Twins!!!!!!".

Kim Kardashian verkleidet sich gerne

Dass Kim an Halloween in andere Rollen schlüpft, ist längst Tradition. In der Vergangenheit verwandelte sie sich bereits in Musiklegenden wie Madonna, Cher und Aaliyah. Auch North war schon Teil eines gemeinsamen Kostüm-Auftritts: Im Vorjahr ließen die beiden mit Outfits aus der US-Kultkomödie "Clueless" die 90er-Jahre aufleben.

Kim verkörperte damals Cher Horowitz, während North als deren beste Freundin Dionne auftrat. Diesmal steht allerdings der außergewöhnliche Stil ihrer Tochter im Mittelpunkt – und Kim zeigt, wie sehr sie deren Individualität feiert.

Ob das blaue Haar-Abenteuer ihr einziges Halloween-Kostüm bleibt, ist noch offen. Schließlich präsentiert die Reality-TV-Ikone rund um den Grusel-Feiertag normalerweise gleich mehrere Verkleidungen.