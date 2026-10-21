i Arnold Schwarzenegger liefert sich Kürbis-Duell mit Sohn Instagram Halloween-Spaß Schwarzenegger liefert sich Kürbis-Duell mit Sohn Halloween steht vor der Tür! Arnold Schwarzenegger (79) und sein Sohn Patrick (33) liefern sich beim Kürbisschnitzen einen lustigen Wettkampf. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 12:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch bei Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger laufen die Vorbereitungen für Halloween auf Hochtouren. Gemeinsam mit seinem Sohn Patrick griff der gebürtige Österreicher zum Schnitzmesser und verwandelte gewöhnliche Kürbisse in gruselige Halloween-Fratzen.

Auf Instagram teilte der 79-Jährige gemeinsam mit seinem Fitness-Kanal "Arnold's Pump Club" einen Schnappschuss des Vater-Sohn-Duos. Darauf sitzen die beiden in der Küche und arbeiten an ihren Kürbis-Kreationen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Wer hat den besseren Kürbis?

Doch beim gemütlichen Bastelabend ging es nicht nur um Spaß. Zwischen Vater und Sohn entbrannte ein kleiner Wettkampf. "Ein kleiner freundschaftlicher Wettstreit. Wer hat es besser geschnitzt?", schrieb Schwarzenegger zu dem Foto.

Während Patrick bereits stolz seinen fertigen Kürbis mit Zackenaugen und gruseligem Grinsen in die Kamera hält, ist sein berühmter Vater noch fleißig am Werk. Mit einem Messer bearbeitet Arnold seinen Kürbis und lächelt dabei in die Kamera.

Fans feiern Vater-Sohn-Duo

Bei den Fans kommt die gemeinsame Halloween-Aktion bestens an. Mehr als 65.000 Likes sammelte der Beitrag. In den Kommentaren liefern sich die Nutzer einen regelrechten Wettstreit mit Anspielungen auf Schwarzeneggers berühmte Filmrollen.

Ein Fan schreibt in Anlehnung an "Conan der Barbar": "Schnitze diesen Kürbis, wie du deine Feinde vernichtest!" Ein anderer spielt auf den Actionfilm "Predator" an.

Neben den lustigen Kommentaren freuen sich zahlreiche Fans vor allem darüber, Arnold und Patrick gemeinsam zu sehen. Auch die beiden Kürbis-Kreationen sorgen für Begeisterung.