i Claudia Effenberg im Vorjahr auf dem Frankfurter Oktoberfest. IMAGO/Hartenfelser Emotionale Botschaft Claudia Effenberg dankt Stefan nach Herz-Horror Nach schweren gesundheitlichen Problemen richtet Claudia Effenberg auf Instagram rührende Worte an ihren Ehemann Stefan. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Claudia Effenberg (61) hat nach einer schweren Krankheit ein emotionales Lebenszeichen gegeben. Sie bedankt sich bei ihrem "Team" für "einen ganz normalen Tag zurück im Leben" und für die vielen Genesungswünsche.

Besonders liebevolle Worte richtet sie an ihren Mann Stefan (58), mit dem sie seit 2004 verheiratet ist.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Du hast mir wieder gezeigt, wir sind ein tolles Team und hast die Kämpferin in mir geweckt!", schreibt sie auf Instagram, wie bunte.de meldet. Auch bei "all meinen Schutzengeln" bedankt sie sich.

Lungenentzündung und Blutvergiftung

Die Ehefrau der Fußball-Legende hatte zuletzt mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie litt an einer schweren Lungenentzündung mit Blutvergiftung. Zudem machten ihr Herzprobleme zu schaffen – zwei Stents wurden eingesetzt. "Das war der Horror!", sagte sie über den Eingriff.

Stefan und Tochter Lucia waren während des Krankenhausaufenthalts an ihrer Seite. "Das war total schön", erzählte Effenberg.

Erste Schritte zurück ins Leben

Inzwischen erholt sich die 61-Jährige offenbar weiter. Vor einer Woche teilte sie auf Instagram Landschaftsbilder und schrieb dazu: "Mein erster Spaziergang".

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

"Ich habe mich zurückgekämpft, und dafür danke ich, logisch, meiner Familie, dem kompletten Ärzteteam und den Schwestern", erklärte sie Anfang Oktober.