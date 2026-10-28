i Sophia Bush und Chad Michael Murray waren nicht nur im TV zusammen. imago images/Mary Evans Bush nach Ehe: "Brutal!" Alle Mädchen wollten ihn! Ex packt über Murray aus In ihren neuen Memoiren bricht die Schauspielerin ihr Schweigen über ihre Ehe mit Chad Michael Murray – obwohl ihre Kollegin sie gewarnt hatte. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war eine Liebe, die vor der Kamera begann und hinter den Kulissen zum Albtraum wurde: Sophia Bush (44) lernte ihren späteren Ehemann Chad Michael Murray (45) am Set der Erfolgsserie "One Tree Hill" kennen. Dabei schnappte sie sich den Teenie-Schwarm aller Mädchen der 2000er-Jahre. Im April 2005 gaben sich die beiden das Ja-Wort – doch die Ehe hielt nur wenige Monate.

In ihren Memoiren "And I Will Tell You Mine" packt die Schauspielerin nun aus. Murray habe ihr Einblicke in seine verletzliche Kindheit gewährt und geschwärmt, sie habe in ihm "den Wunsch geweckt, ein besserer Mensch zu werden". Bush ließ sich von seinen Worten verzaubern.

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Doch ihre Kollegin Hilarie Burton (44) hatte sie eindringlich gewarnt, wie das "People"-Magazin berichtet. Bush ignorierte die Warnsignale. Schon am Abend vor der Hochzeit kamen erdrückende Zweifel auf, dennoch zog sie die Trauung durch.

Ehe hielt nicht lange

Die Wende kam Monate später, als Bush den Trauzeugen zur Rede stellte. Dieser gestand am Telefon die Wahrheit über Murrays zahlreiche Affären. "Die Zahlen und Einzelheiten spielen jetzt keine Rolle mehr. Aber damals waren sie schockierend. Wirklich unvorstellbar. Und brutal", schrieb Bush.

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Heute blickt die Schauspielerin mit einer Mischung aus Befreiung und Wehmut auf diese dunkle Phase zurück. Sie sei ein völlig anderer Mensch geworden – und Murray wahrscheinlich auch. Bush ist mittlerweile mit der ehemaligen Fußballerin Ashlyn Harris (41) verheiratet.