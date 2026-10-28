i Rapper T-Low hat Steuerschulden. APA-Images / APA / FLORIAN WIESER T-Low ganz offen Steuer-Schock! Rapper muss 3 Millionen € nachgezahlen Der deutsche Rapper T-Low hat enthüllt, dass er über 3 Millionen Euro an Steuern nachzahlen musste. Jetzt ist er kein Millionär mehr. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 16:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 25-jährige Rapper aus Itzehoe befindet sich aktuell in seinem zweiten Sabbatjahr. Zwischen 2023 und 2024 war T-Low extrem erfolgreich und verdiente als Independent-Künstler in seinen besten Monaten über 250.000 Euro allein durch Musikstreaming.

Doch während seine Einnahmen in den letzten beiden Jahren eingebrochen sind, verlangte das Finanzamt weiterhin hohe Steuern. Genau das ist die Falle, in die viele Selbstständige tappen, wenn sie schnell viel verdienen.

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Während eines Livestreams packte der Musiker aus, wie "Raptastisch" berichtet. Er habe eine Steuernachzahlung von 3 Millionen Euro leisten müssen, wodurch sein Kontostand unter eine Million gefallen sei.

Rapper will wieder Gas geben

"Ich musste diese ganz chillige 3 Millionen Euro Steuernachzahlung zahlen. I'm still good, aber ich bin lange kein Millionär mehr. Ich bin kein Multimillionär mehr, Leute", so T-Low in dem Livestream.

Er erklärt weiter: "Da wurde leider in meiner Vergangenheit sehr viel Scheiße gebaut, was Steuern angeht. Deswegen durfte ich in den letzten eineinhalb Jahren dicke Steuernachzahlungen leisten."

Neuer Hunger auf Erfolg

Trotz der finanziellen Einbußen bleibt T-Low optimistisch. "3 Millionen Euro weg, wir fangen gefühlt wieder von Neuem an. Das heißt, T-Low hat wieder Hunger. T-Low muss wieder rappen", kündigte er an.

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Positiv: Der Rapper ist seit Monaten drogenfrei und hat sich auf seine Gesundheit konzentriert. Nun will er wieder mehr Musik releasen und durchstarten.