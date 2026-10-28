i Dara holte den Sieg für Bulgarien 2026. ORF/Thomas Ramstorfer Song Contest in Bulgarien Es steht fest! Diese Länder treten beim "ESC 2027" an Der 71. Eurovision Song Contest findet im Mai 2027 in der bulgarischen Küstenstadt Burgas statt. 36 Länder schicken ihre Acts ans Meer. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Insgesamt 36 Rundfunkanstalten, die zusammen fast 600 Millionen Menschen vertreten, werden ihre Beiträge zum "ESC" nach Bulgarien schicken. Das Finale steigt am 15. Mai 2027 in der Arena Burgas, die Halbfinals finden am 11. und 13. Mai statt.

Die erst 2023 eröffnete Arena kann bei Konzerten auf eine Kapazität von bis zu 15.000 Zuschauern erweitert werden. Burgas liegt direkt am Schwarzen Meer und verfügt über einen eigenen Flughafen, was die Anreise für internationale Fans erleichtert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie "ESC kompakt" berichtet, erklärte "Eurovision"-Direktor Martin Green: "Beim Eurovision Song Contest ging es schon immer um mehr als nur um einen Wettbewerb. Er hat Karrieren neuer Künstlerinnen und Künstler angestoßen und bringt jedes Jahr Hunderte von neuen Songs hervor."

Bulgarien freut sich auf die ESC-Gäste

Bürgermeister Dimitar Nikolov sagte: "Willkommen in Burgas, wo das Meer auf die Musik trifft und Europa einen weiteren Grund findet, zusammenzukommen. Für mein Team und alle Einwohner von Burgas ist es eine Freude, Teil dieses großen musikalischen Ereignisses zu sein."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Tickets für insgesamt neun Live- und Preview-Shows sollen Anfang 2027 in den Verkauf gehen. Fans, die Karten kaufen möchten, müssen sich bei Eurofan, dem offiziellen Fanprogramm des Eurovision Song Contest, registrieren.