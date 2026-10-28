i Der Kick sorgt jetzt für Entsetzen. Instagram Live im TV Drohne ins Gesicht gekickt! Moderator verletzt Model Mitten in einer Live-Sendung verliert Moderator Ernesto Chavana die Beherrschung und tritt gegen eine fliegende Drohne. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 17:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was eigentlich für Unterhaltung sorgen sollte, endete mit einer blutigen Verletzung. In der mexikanischen TV-Show "Es Show" kam es zu einem Zwischenfall, der mittlerweile im Internet für heftige Diskussionen sorgt.

Moderator Ernesto Chavana stand im Fernsehstudio in Monterrey, als eine Drohne der Produktion in geringer Höhe vor ihm schwebte.

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Offenbar genervt von dem Fluggerät holte der Moderator plötzlich mit dem Bein aus und trat kräftig dagegen.

Mit fatalen Folgen!

Drohne trifft Frau mitten ins Gesicht

Durch den Tritt wurde die Drohne unkontrolliert durch das Studio geschleudert.

Nur wenige Meter entfernt stand das kolumbianische Model Isabella Rojas, die ebenfalls zur Besetzung der Sendung gehört.

Das Fluggerät traf die junge Frau direkt im Gesicht.

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Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich Isabella sofort die Hände vors Gesicht schlägt. Sichtlich von Schmerzen gezeichnet verlässt sie mit Unterstützung ihrer Kolleginnen das Studio.

Besonders heftig: Die Drohne verletzte sie im Bereich des Mundes. Später veröffentlichte Aufnahmen zeigen eine geschwollene und aufgeplatzte Oberlippe.

Moderator bleibt einfach stehen

Doch nicht nur der gefährliche Tritt sorgt für Empörung.

Auch die unmittelbare Reaktion des Moderators wird im Netz heftig kritisiert.

Während andere Teilnehmerinnen der Show der verletzten Frau zu Hilfe eilen, bleibt Chavana zunächst an seinem Platz stehen. In den sozialen Netzwerken werfen ihm zahlreiche Zuschauer deshalb mangelndes Mitgefühl vor.

Das Video verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit auf verschiedenen Plattformen und löste eine Welle der Kritik aus.

"Ich schäme mich dafür"

Inzwischen hat sich der Moderator öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Noch während der Sendung entschuldigte er sich bei seiner Kollegin und übernahm die Verantwortung.

"Es tut mir sehr leid. Ich übernehme die Verantwortung für das, was gerade passiert ist", erklärte Chavana sinngemäß. Außerdem gab er zu, dass ihm sein Verhalten äußerst unangenehm sei.

Später stellte er erneut klar, dass niemand außer ihm für den Vorfall verantwortlich sei. Auch für mögliche Behandlungskosten wolle er aufkommen.

Model musste medizinisch versorgt werden

Isabella Rojas wurde nach dem Zusammenstoß medizinisch betreut und kehrte später noch einmal in die Sendung zurück.

Nach bisherigen Berichten erlitt sie Verletzungen an der Oberlippe. Ein ausführlicher medizinischer Befund wurde allerdings nicht veröffentlicht.

Der Moderator erklärte, seine Kollegin habe die Entschuldigung angenommen.

Ob der Vorfall auch berufliche Konsequenzen für Chavana haben wird, ist noch offen. Für Donnerstag kündigte er ein Gespräch mit den Verantwortlichen des Senders an.