i Erlaubt sich Kaulitz mit seinem Spruch über Bushido etwa zu viel? IMAGO/Future Image; IMAGO/Panama Pictures "Er wollte ja mal..." Lief etwas mit Bushido? Kaulitz spricht über Oralsex Bill Kaulitz packt im Podcast eine pikante Story über Bushido aus. Doch bei der wilden Klo-Anekdote steckt mehr dahinter, als man zunächst denkt! Von Heute Entertainment 28.10.2026, 22:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Klo, zwei Musikstars und eine ziemlich gewagte Geschichte: Bill Kaulitz packt in einem Podcast über Bushido aus – doch die Pointe lässt nicht lange auf sich warten. Der "Tokio Hotel"-Sänger spielt darin auf alte Aussagen des Rappers an, der Anfang der 2000er-Jahre in Interviews kein Blatt vor den Mund nahm.

Bei Stefan Raab bezeichnete Bushido den damals jungen Musiker als "Sex pur" und erklärte sogar, dass er gerne "Oralverkehr" von ihm bekommen würde. Wie "Raptastisch" berichtet, greift Kaulitz diese Provokationen nun auf und erzählt im Podcast mit einem Augenzwinkern: "Ich und Bushido, ja, wir haben da ein kleines Feature auf dem Klo mal gemacht. Er wollte ja mal Oralverkehr, hab ich natürlich gerne gemacht."

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Bill Kaulitz stichelt gegen Bushido

Wer jetzt an eine geheime Begegnung der beiden Stars glaubt, sollte allerdings genauer hinhören. Denn Kaulitz schmückt seine Erzählung mit weiteren Details aus und erwähnt sowohl den Bambi als auch den Echo.

Als schließlich Bushidos Frau Anna-Maria ins Spiel kommt und es heißt, sie sei "oben" gewesen, wird deutlich, dass der Sänger die Geschichte nicht ernst meint.

Vielmehr nimmt er die früheren Sticheleien des Rappers aufs Korn, der sich damals über Kaulitz' Aussehen und dessen nicht eindeutig eingeordnete Sexualität lustig gemacht hatte. Mit seiner schrägen Anekdote dreht der "Tokio Hotel"-Frontmann den Spieß nun humorvoll um.

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Nicht erste Stichelei

Schon vor einigen Wochen stichelten die Kaulitz-Brüder gegen Bushido und seine Frau. Der öffentliche Streit zwischen Anna-Maria und Unternehmer Jochen Schweizer unterhielt die beiden Musiker in ihrem Podcast ("Heute" berichtete).