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Geht da was bei Rowe und Pocher?
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IMAGO/Matthias Wehnert; imago images/Kirchner-Media
Dschungel-Queen will Oliver

Djamila Rowe macht Pocher plötzlich ein Sex-Angebot

Djamila Rowe sucht Verstärkung für ihre OnlyFans-Videos und hat Oliver Pocher gefragt. Doch seine Antwort fällt alles andere als begeistert aus.
Von Heute Entertainment
28.10.2026, 18:56
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Auf der Erotikmesse Venus in Berlin hatte Djamila Rowe eine besondere Idee: Die ehemalige Dschungelkönigin möchte ihre OnlyFans-Videos künftig gemeinsam mit einem Mann drehen. Ihre Wahl fiel dabei ausgrechnet auf Oliver Pocher. "Also, ich suche noch einen Webcam-Partner, weil ich immer wieder gefragt werde: Djamila, bietest du auch Content mit einem Mann an? Ich gebe dir jetzt offiziell die Anfrage. Hättest du Lust?", fragte die 59-Jährige den Comedian direkt.

Wie "RTL" berichtet, hielt sich seine Begeisterung allerdings in Grenzen: "Ich weiß nicht, was besser ist: Pfandflaschen wegbringen oder einfach machen." Ob aus der Anfrage also tatsächlich eine Zusammenarbeit wird, bleibt offen.

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Finanziell noch Luft nach oben

Seit etwas mehr als einem Jahr verdient Rowe mit exklusiven Inhalten auf der Bezahlplattform Geld. Für ein Video mit durchschnittlich sieben Minuten Länge soll sie rund 300 Dollar kassieren.

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Den Gewinn von 100.000 Euro aus dem Dschungelcamp 2023 hat sie mit ihren OnlyFans-Einnahmen bislang allerdings noch nicht übertroffen.

Auf der Venus traf sie auch Micaela Schäfer, die sie als Vorbild im Erotikgeschäft sieht. Selbst eine mögliche Zukunft als Domina kann sich Rowe vorstellen: "Das steht mir, glaube ich, ganz gut." Auch optisch zeigte sie sich verändert: Ihre neue blonde Mähne ist allerdings nur eine vorübergehende Veränderung.

red, 28.10.2026, 18:56
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