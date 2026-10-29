i Inscope ist fassungslos. TikTok Tankstellen-Rechnung Wasser und Süßes! Influencer kann Preis nicht glauben Drei Flaschen Wasser, ein paar Süßigkeiten und ein Eis: Was nach einem kleinen Einkauf klingt, sorgt bei Influencer Inscope für ungläubiges Gelächter. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 06:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer schon einmal an einer Tankstelle eingekauft hat, weiß: Günstig ist das Vergnügen meistens nicht. Doch was Influencer Inscope21 jetzt in einem TikTok-Video präsentiert, dürfte selbst erfahrene Tankstellen-Kunden überraschen.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Tim Gabel steht der YouTuber vor einem Auto. Auf der Motorhaube liegen die Einkäufe, die sie gerade an einer Tankstelle besorgt haben.

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Viel ist es eigentlich nicht.

Drei Flaschen Wasser, eine Packung Kaugummi, Kaubonbons und ein Eis. Mehr braucht es offenbar nicht, um eine ziemlich saftige Rechnung zu produzieren.

Tim Gabel tippt auf zwölf Euro

"Wir waren gerade bei der Tanke und haben das hier gekauft", erklärt Inscope21 seinen Zuschauern.

Dann macht er aus dem Einkauf ein kleines Ratespiel. Wie viel könnte das alles zusammen gekostet haben? Auch Tim Gabel darf seinen Tipp abgeben.

Der Fitness-Influencer überlegt kurz und schätzt den Gesamtpreis auf zwölf Euro.

Eine Summe, über die Inscope21 offenbar nur lachen kann. Denn sein Kollege liegt mit seiner Schätzung ziemlich weit daneben.

"30 Euro, Bro!"

Grinsend hält Inscope21 schließlich den Kassenbon in die Kamera und verrät die tatsächliche Summe: "30 Euro, Bro!"

Damit kostet der kleine Tankstellen-Einkauf laut dem gezeigten Beleg zweieinhalbmal so viel wie von Tim Gabel geschätzt.

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Besonders kurios: Unter den gekauften Produkten befinden sich weder ein aufwendiges Mittagessen noch besonders viele Artikel. Es handelt sich lediglich um Getränke, Süßigkeiten und ein Eis.

Wie sich die 30 Euro genau auf die einzelnen Produkte verteilen, geht aus der Schilderung nicht hervor.

Kleiner Einkauf, große Rechnung

Mit seinem Video trifft Inscope21 jedenfalls ein Thema, das viele Menschen aus dem Alltag kennen.

Tankstellen sind zwar praktisch, weil man dort auch unterwegs schnell Getränke oder Snacks bekommt. Allerdings liegen die Preise häufig deutlich über jenen im Supermarkt.