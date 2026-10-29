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Swift und Kelce ließen Hochzeitsdeko verbrennen

Taylor Swift und Travis Kelce sollen nach ihrer Hochzeit die gesamte Dekoration verbrannt haben. Der Grund ist ungewöhnlich.
Von Heute Entertainment
29.10.2026, 06:15
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Taylor Swift und Travis Kelce haben bei ihrer Hochzeit im Juli offenbar nichts dem Zufall überlassen. Nach Informationen eines Insiders wurde die aufwendige Dekoration nach dem Fest nicht einfach entsorgt, sondern vollständig verbrannt.

Der ungewöhnliche Grund für die Aktion: Niemand sollte Teile der Ausstattung stehlen und anschließend als Erinnerungsstücke verkaufen können. Die Dekoration wurde demnach abgebaut und mit elf voll beladenen Sattelschleppern nach Pennsylvania transportiert.

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Wie es auf GALA.de unter Berufung auf die Daily Mail heißt, soll Swift das Verbrennen nicht selbst angeordnet haben, sondern ihr Team. Eine unabhängige Bestätigung für die vollständige Vernichtung gibt es bislang nicht.

30-Millionen-Dollar-Hochzeit im Madison Square Garden

Das Paar hatte sich am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden das Ja-Wort gegeben. Die berühmte Veranstaltungshalle wurde für den Anlass in eine gigantische Märchenlandschaft verwandelt. Die Kosten für das Spektakel sollen bei über 30 Millionen Dollar gelegen haben.

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Der Insider zeigte sich selbst verblüfft über die mutmaßliche Vernichtungsaktion: Elf Sattelschlepper durchs Land zu schicken, nur um anschließend alles zu verbrennen, sei schon ziemlich verrückt gewesen.

red, 29.10.2026, 06:31
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