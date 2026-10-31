i Daniela Katzenberger verrät die absurdesten Wünsche ihrer Fans. APA-Images / Action Press / Panama Pictures "Wollte meine Hautfetzen" Hornhaut & Tattoo: Katzenbergers skurrilste Fanwünsche Daniela Katzenberger fürchtete eine leere Signierstunde. Dann kamen 400 Fans, und eine Frau hatte einen ganz besonderen Wunsch. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Autogramm für immer! Als Daniela Katzenberger (40) im März auf der Leipziger Buchmesse ihr Buch "Katze goes Muskelkater" signierte, wollte eine Besucherin ihre Unterschrift nicht nur auf Papier. Sie wollte sie sich tätowieren lassen. Zu sehen ist das in der neuen Folge ihrer VOX-Doku.

Dabei hatte die Katze vorher ganz andere Sorgen: Sie befürchtete, dass kaum jemand zur Signierstunde kommen würde. Am Ende warteten rund 400 Fans auf sie, manche weinten vor Freude. Ehemann Lucas Cordalis (59) hatte sie vorab ohnehin schon aufgezogen: "Der Lucas sagt immer, ich habe mehr Bücher rausgebracht, als ich je gelesen habe."

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Skurrile Fanwünsche ist Katzenberger gewohnt, manche sind sogar richtig eklig. "Dass Leute Hornhaut wollen oder eine Haarsträhne. Ich hatte mal einen Sonnenbrand, da wollte jemand meine Hautfetzen."

Das Tattoo-Vorhaben war dagegen fast harmlos, aber für die Katze trotzdem "Next-Level-Schock". Sie bat ihren Fan, sich das noch einmal gut zu überlegen. Doch die Frau erklärte, sie habe zehn Jahre auf diesen Moment gewartet. Da wurde auch Katzenberger emotional und vergoss vor der Tür ein paar Tränen.

Vor der anschließenden Lesung wurde sie dann richtig nervös. "In der Schule war das schon so schrecklich! Kennst du das noch? In der Schule vorlesen?" Bei den Fanfragen war sie aber gleich wieder in ihrem Element. Ob die Abnehm-Aktion für sie oder für Lucas schlimmer gewesen sei? "Für Lucas. Der liebt sein Liebesfleisch. Der ist Grieche. Bei dem muss ein Arsch aussehen wie ein ordentlicher Gyros-Spieß!"