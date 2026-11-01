i Kardashian auf den Spuren von Taylor. IMAGO/Bestimage; Instagram Kardashian eifert Vorbild nach Schmuck für 23 Mio. Dollar! Kim will Liz Taylor sein Kim Kardashian greift für ihren neuesten Hollywood-Auftritt tief in die Schmuckkiste von Elizabeth Taylor – und trägt dabei Millionen am Körper. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 08:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kim Kardashian scheint ein neues Hollywood-Vorbild gefunden zu haben: Elizabeth Taylor! Nachdem sie mittlerweile selbst als Schauspielerin durchstartet und in der Serie "All’s Fair" neben Größen wie Glenn Close zu sehen ist, orientiert sich der Reality-Star offenbar immer stärker an der legendären Filmdiva. Schon bei einem Auftritt trug Kim ein Archiv-Kleid von Balenciaga, das ihr einen Vergleich mit Taylor durch "Page Six" einbrachte.

Nun legt sie nach und leiht sich für einen Pressetermin zur neuen Staffel ihrer Serie gleich mehrere kostbare Schmuckstücke der verstorbenen Schauspielerin aus. Möglich machte das ihr neuer Stylist Law Roach, der offenbar beste Kontakte hat. Für Kim wurde sogar ein Bulgari-Geschäft in Rom eigens geschlossen. "Ich weiß nicht, wie du es getan hast", scherzte sie über die außergewöhnliche Aktion.

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Etliche Millionen am Körper

Im Mittelpunkt des Looks stand eine berühmte Smaragdkette, die Taylor einst von ihrem Ehemann Richard Burton zu ihrem 30. Geburtstag geschenkt bekommen hatte.

Das Schmuckstück besitzt einen rechteckig geschliffenen kolumbianischen Smaragd mit 23,46 Karat, der von birnenförmigen Diamanten umrahmt wird. Der geschätzte Wert der Kette liegt bei rund 6,13 Millionen Dollar. Dazu kamen ein Anhänger im Wert von weiteren 6,79 Mio. Dollar, Ohrringe um 3,22 Millionen Dollar, ein Ring für 3,33 Millionen Dollar und ein Armband im Wert von rund 4 Mio. Dollar.

Auch persönlich verbindet Kardashian etwas mit Taylor: "Ich bin glücklich, dass ich einmal mit ihr über diesen Schmuck telefoniert habe", verriet sie auf Instagram. Das Gespräch fand noch vor dem Tod der Schauspielerin statt, die 2011 im Alter von 79 Jahren starb.