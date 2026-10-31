i Ebru und Julia sind not amused, dass sie nicht mitspielen dürfen. ATV /Joyn Forsthaus Rampensau Nach "A*loch"-Eklat: Jetzt sprechen Julia & Ebru Ebrus Sager über die Jury sorgte im "Forsthaus Rampensau" für Wirbel. Jetzt reagieren sie und Julia, und kündigen noch mehr Drama an. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 18:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihr Spruch hat das "Forsthaus Rampensau" zum Brodeln gebracht. Jetzt melden sich Ebru und ihre Partnerin Julia zu Wort. Im Interview mit der BTS-Redaktion von Joyn blicken die beiden auf den Eklat zurück.

Beim Catwalk im Forsthaus konnte sich Ebru an der Jury rund um Susi, Geri, Beverly und Elsa einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Die größten A*löcher sind Jury", sagte sie. Was flapsig gemeint war, kam bei den anderen gar nicht gut an.

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Die Diskussion zog immer weitere Kreise, Elsa sprach schließlich vor versammelter Mannschaft darüber, welches Paar als Nächstes gehen soll. Für die Drags Philisha und Shira war danach klar: Julia und Ebru müssen raus.

"Gut integriert"

Ebru nimmt die Sache heute mit Humor. "Als gut integrierte Person in Österreich hab ich ma halt das Schimpfen und Granteln angewöhnt", sagt sie. Gleichzeitig entschuldigt sie sich: "Wenn ich Gefühle verletzt habe, dann tut es mir natürlich leid."

Julia steht hinter ihrer Partnerin. Sie verstehe, dass der Sager im Fernsehen "oag rüberkommt" und verletzen könne. Gleichzeitig findet sie: "Im Endeffekt ist es jetzt auch nicht sooo deep." Dass Ebru sich gleich entschuldigt habe, rechnet sie ihr hoch an. Für sie werde die Sache größer gemacht, als sie sei.

Ruhe kehrt im Forsthaus aber offenbar nicht ein. "Es wird noch sehr spannend werden und meine Tränendrüse bleibt weiterhin strapaziert", verrät Ebru. Julia legt nach: "Ich glaube, dass man noch ziemlich schockiert sein wird, wie weit manche Leute für Sendezeit gehen werden, was sie dafür tun und wen sie dafür absägen."

Ihr Versprechen: "Es geht wild weiter." Zu sehen ist das jeden Freitag um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn.