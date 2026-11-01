i Mit Schnauzer, Lederkappe und Goldkette: Helene Fischers Halloween-Look. APA; Instagram/helenefischer Sängerin überrascht Fans Nippelpiercing! Helene Fischer kaum wiederzuerkennen Erst Weihnachtsshow, dann After-Show-Party: Helene Fischer überrascht ihre Fans mit einem Kostüm, das sie völlig verändert. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Glitzer-Hosenanzug zum Schnauzer! Kaum war die Aufzeichnung ihrer Weihnachtsshow in Düsseldorf vorbei, zeigte sich Helene Fischer (42) auf Instagram von einer ganz anderen Seite. "So, die Show ist im Kasten, ab zur After-Show-Party, Happy Halloween", schrieb sie dazu.

Für die Party verwandelte sich die Sängerin in einen Mann. Sie trägt einen hautfarbenen Anzug, der einen nackten, gepiercten Oberkörper nachahmt, dazu Goldkette, offene Jeans, eine schwarze Lederkappe und einen aufgeklebten Schnauzer. In der Hand hält sie eine Ledergerte.

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"Helene, bitte erklär uns das"

Bei ihren Fans sorgt der Look für Lacher und große Augen. Viele hätten Helene auf den ersten Blick gar nicht erkannt. "Ich dachte gerade, welcher Künstler ist das denn?", schreibt ein User. Ein anderer erinnert an ihren Auftritt kurz davor: "Vom weißen Prinzessinnenkleid zu dem hier. Helene, bitte erklär uns das." Andere sind schlicht begeistert: "Das ist ja großartig."

Moderator Jochen Schropp (48) entdeckte sogar eine Ähnlichkeit und markierte Entertainer Riccardo Simonetti (33) unter dem Beitrag. Dessen trockene Reaktion: "Helene als du: iconic."

Pikantes Detail am Rande: Bei der Aufzeichnung selbst waren Halloween-Kostüme ausdrücklich unerwünscht, die Fans sollten wegen des Halloween-Wochenendes auf Verkleidungen verzichten. Zu sehen ist die "Helene Fischer Show" am Christtag, dem 25. Dezember, um 20.15 Uhr im ZDF.