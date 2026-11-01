i Sarah und Julian Engels haben auf den Malediven ihr Eheversprechen erneuert. Instagram/sarellax3 "I said Yes. Again" Antrag auf den Malediven – Sarah Engels sagt wieder Ja Mit diesem Moment hatte Sarah Engels nicht gerechnet: Ehemann Julian fragte sie noch einmal, und sie hat eine klare Antwort. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Romantik pur unter Palmen! Sarah Engels (34) und ihr Mann Julian Engels (33) haben auf den Malediven ihr Eheversprechen erneuert. Für die Sängerin kam das völlig überraschend: Auf Instagram schreibt sie, sie hätte nie damit gerechnet, dass Julian sie noch einmal fragen würde, ob sie sich wieder für ihn entscheidet.

Seit Dezember 2019 sind die beiden ein Paar, 2021 gaben sie sich das Jawort. "Seit 7 Jahren gehen wir jetzt gemeinsam durchs Leben. Und in all dieser Zeit bist du für mich zu meinem sicheren Hafen geworden", schreibt Sarah. Bei ihm könne sie ganz sie selbst sein, er sei der Mensch, "bei dem ich mich geliebt, verstanden und vor allem sicher fühle".

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"Als hätte ich mich gerade noch einmal verliebt"

Mit seiner Frage kamen all die Gefühle vom Anfang zurück. "Dieses Kribbeln im Bauch, diese Aufregung, diese Emotionen. Als hätte ich mich gerade noch einmal ganz frisch in dich verliebt."

Dabei war nicht immer alles rosig. Sarah spricht offen von "Höhen und Tiefen, die uns noch enger zusammengeschweißt haben". Auch bei ihnen gebe es stressige Tage, an denen Julian ihre Launen aushalten müsse. Trotzdem ist er für sie der Mensch, "mit dem ich alt werden möchte".

Wie das aussehen soll, weiß sie schon: "Irgendwann sitzen wir da. Auf unserer Bank in Portugal. So, wie wir es uns immer vorstellen. Vielleicht mit grauen Haaren, ein paar Falten mehr und all den Geschichten, die wir erzählen könnten. Und dann schauen wir gemeinsam auf unser Leben zurück."

Ihre Liebe sei mit den Jahren nicht kleiner geworden, sondern habe immer wieder neue Seiten bekommen. Auf Julians Frage gibt es deshalb nur eine Antwort: "Ich würde mich jeden einzelnen Tag wieder für dich entscheiden. In jedem Leben. Immer wieder du."