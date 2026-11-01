i Lara Stone hat ihre Brustkrebs-Diagnose auf Instagram öffentlich gemacht. APA-Images / Everett Collection / Kristin Callahan "Riesiger Schock" Model Lara Stone macht Brustkrebs-Diagnose öffentlich Zum Ende des Brustkrebs-Monats macht Supermodel Lara Stone ihre Diagnose öffentlich, mit einer wichtigen Botschaft an alle Frauen. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachricht von Lara Stone (42): Das niederländische Supermodel hat Brustkrebs. Am Samstag, dem letzten Tag des Brustkrebs-Monats Oktober, machte sie die Diagnose auf Instagram öffentlich. Sie befinde sich bereits in Behandlung.

"Da offiziell noch Brustkrebs-Monat ist, wollte ich mitteilen, dass ich kürzlich diagnostiziert wurde und mich wegen Brustkrebs in Behandlung befinde", schreibt Stone. "Das war natürlich ein riesiger Schock, und ich bin so dankbar, dass er früh entdeckt wurde."

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"Bitte ignoriert keine Veränderungen"

Eigentlich spreche sie nur selten über ihr Privatleben, erklärt die zweifache Mutter. Mit ihrem Post will sie aber andere Frauen wachrütteln. Wenn er auch nur eine Person dazu bringe, ihre Brüste zu untersuchen, habe es sich gelohnt. Dazu teilte sie eine rosa Grafik mit der Botschaft: "Untersucht eure Brüste, es könnte euer Leben retten." Ihr Appell zum Schluss: "Bitte ignoriert keine Veränderungen eures Körpers."

Wann genau sie die Diagnose bekam, in welchem Stadium die Erkrankung ist und wie sie behandelt wird, verriet Stone nicht.

Unter dem Beitrag gab es viel Zuspruch. "Lara, ich schicke dir so viel Liebe und Kraft", schrieb Model-Kollegin Karen Elson (47). Auch Lily Aldridge wünschte "Liebe und heilende Gebete".