i Martha Stewart kassiert wegen ihrem Halloween-Kostüm einen ordentlichen Shitstorm. Instagram/marthastewart48 "Ich habe Hunger" Bettlerin-Kostüm! Martha Stewart kassiert Shitstorm Zerrissene Kleider, Dreck im Gesicht und ein Pappschild: Mit diesem Halloween-Look erntet Martha Stewart heftige Kritik. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 15:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieses Kostüm ging gründlich daneben! Martha Stewart (85) hat auf Instagram ein Halloween-Foto gepostet und schnell wieder gelöscht. Darauf zeigte sich die Lifestyle-Ikone als arme, hungernde Frau, was im Netz gar nicht gut ankam.

Auf dem Bild trägt Stewart zerfetzte Kleidung, ihr Gesicht ist mit Dreck verschmiert. In den Händen hält sie ein Klemmbrett mit der Aufschrift: "Ich habe Hunger, helft mir!" Wie das US-Portal TMZ berichtet, war das Foto Teil einer Bilderserie, mit der Stewart für Kerzen warb, die sie beim Teleshopping-Sender QVC verkauft. Dazu schrieb sie: "Meine QVC-Kerzen sind perfekt für Halloween!!!"

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"Abgehoben und beleidigend"

Inzwischen ist das Foto gelöscht, doch mehrere User hatten bereits Screenshots gemacht. Vor allem auf Reddit hagelte es Kritik. Das Kostüm sei "abgehoben", "beleidigend" und "widerlich", schrieben User. Viele stießen sich daran, dass sich ausgerechnet eine Frau, deren Vermögen auf rund 400 Millionen Dollar geschätzt wird, als Hungernde verkleidet und damit auch noch Produkte bewirbt.

Eine Stellungnahme von Stewart gibt es bisher nicht. Eine Anfrage von TMZ blieb zunächst unbeantwortet.

Dabei gilt Stewart in den USA eigentlich als "Queen of Halloween". Jedes Jahr denkt sie sich aufwendige Kostüme aus, war schon Queen Elizabeth I. oder eine glitzernde Fee. Erst am Freitag war sie in der US-Morgenshow "Today" aufgetreten, und zwar ganz unverfänglich als sie selbst.