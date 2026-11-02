i Reality-Hammer! JOYN kürt Österreichs größte TV-Stars Joyn Zum ersten Mal TV-Hammer! Österreich verleiht "Oscars" für Trash-Stars Wer ist Österreichs beliebtester Reality-Star? JOYN vergibt erstmals einen eigenen Reality-Award. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob "Forsthaus Rampensau", "Match in Paradise" oder "Good Luck Guys": Österreichs Reality-Stars sorgen regelmäßig für Drama, Liebeschaos und jede Menge Gesprächsstoff. Jetzt dürfen sich die bekanntesten Gesichter der heimischen TV-Szene auf eine ganz besondere Auszeichnung freuen.

Die Streamingplattform JOYN vergibt 2026 erstmals die "JOYN Austrian Reality Awards". In insgesamt drei Kategorien werden die beliebtesten Reality-Persönlichkeiten Österreichs ausgezeichnet. Wer am Ende die Nase vorne hat, liegt ganz in den Händen der Fans.

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Diese Reality-Damen kämpfen um den Titel

Besonders spannend dürfte das Rennen um den Titel "Best Austrian Reality-Star weiblich" werden. Gleich sechs bekannte TV-Gesichter stehen zur Wahl.

Mit dabei sind "Forsthaus Rampensau"-Star Sabrina Wlk, Reality-Sternchen Elsa Latifaj und Zoe Saip. Auch Elizabeth Pertschi, Beverly Cotman und Reality-Urgestein Tara Tabitha dürfen sich Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung machen.

Bei den Männern kämpfen fünf Kandidaten um den Sieg. Neben Erik Seidl, besser bekannt als Satans Bratan, stehen auch Daniel Fischer, Dominik Brcic, Ferry und Robert Gruszka zur Wahl.

Auch "Crazy Cheese" darf auf einen Award hoffen

Doch nicht nur die etablierten Reality-Stars werden ausgezeichnet. In der Kategorie "Durchstarter:in des Jahres" dreht sich alles um jene Persönlichkeiten, die zuletzt in der Reality-Welt auf sich aufmerksam gemacht haben.

Nominiert sind Selina Hager, Nelson Henry, Phillip Leis und Zoe Müllner. Auch der schrille Unternehmer Roland Ludomirska, besser bekannt als "Crazy Cheese", mischt im Rennen um den Titel mit.

Diese 16 Reality-Stars sind nominiert

Best Austrian Reality-Star weiblich: Sabrina Wlk

Elsa Latifaj

Zoe Saip

Elizabeth Pertschi

Beverly Cotman

Tara Tabitha

Best Austrian Reality-Star männlich: Erik Seidl alias Satans Bratan

Daniel Fischer

Dominik Brcic

Ferry

Robert Gruszka

Durchstarter des Jahres: Selina Hager

Nelson Henry

Phillip Leis

Zoe Müllner

Roland Ludomirska alias Crazy Cheese

Fans entscheiden über die Gewinner

Wer die begehrten Awards mit nach Hause nehmen darf, entscheidet ausschließlich das Publikum. Ab sofort können Fans auf joyn.at/bts für ihre Favoriten abstimmen. Das Voting läuft noch bis einschließlich 30. November 2026.

Durch die erstmalige Verleihung der "JOYN Austrian Reality Awards" führt "Café Puls"-Moderatorin Julia Furdea.